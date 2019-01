Annuncio

E' un'episodio davvero curioso [VIDEO], quanto tutto da chiarire, quello accorso a due coniugi inglesi originari di Alcester, nel Warwickshire. Si tratta di Paula Taylor, 44enne e suo marito Ian, di 55 anni che, insieme alla loro figlia, si trovavano a bordo di un aereo della TUI Airlines, e dovevano rientrare nel Regno Unito, a Birmingham. Per il volo in totale la famiglia ha sborsato oltre mille sterline, precisamente 1.300. Anche se i posti gli erano stati regolarmente assegnati, una volta a bordo dell'aeromobile si sono resi conto che al posto dove dovevano esserci i sedili, c'era uno spazio vuoto.

La loro bimba invece si è regolarmente seduta su un posto che era rimasto libero, l'unico, secondo quanto riporta la stampa internazionale.

I coniugi hanno raccontato tutto in televisione

La disavventura dei coniugi è finita sulla BBC.

I protagonisti di questa sfortunata vicenda si sono rivolti infatti alla trasmissione Rip off Britain, dove hanno raccontato tutto l'accaduto. I loro numeri di posto erano infatti il 41 D, E, F, ma vi era solo un posto libero. Quando tutti i passeggeri sono saliti a bordo dell'aereo, la loro bimba è stata fatta sedere sul posto che era rimasto, mentre loro due si sono dovuti accontentare (si fa per dire) di sedersi per terra, come dimostrano le foto scattate dalla coppia e diffuse dalla stampa britannica. La coppia ha raccontato tutta la sua incredulità quando ha saputo che per tutto il viaggio dovevano restare seduti in questa maniera. La signora Taylor ha comunque precisato che la stessa compagnia aerea, non appena ha preso atto di quanto accaduto, poiché la signora ha scattato delle foto, le ha rimborsato completamente il biglietto, in più agli sfortunati clienti Tui avrebbe offerto 30 sterline a persona.

Aperta un'inchiesta da parte della CAA

La stessa Autorità per l'Aviazione Civile (CAA) ha aperto una inchiesta [VIDEO], in modo da chiarire le cause che hanno portato a questo increscioso episodio.

L'Autorità, durante la trasmissione in cui i coniugi sono stati ospiti, ha chiesto alla Tui di spiegare bene i motivi per cui i coniugi sono stati costretti a viaggiare per terra. Secondo il regolamento infatti i passeggeri devono avere la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza ottimali, durante tutta la durata del volo. La compagnia ha spiegato che un cambio all'ultimo del velivolo ha fatto si che la famiglia non trovasse i posti che le erano stati assegnati disponibili.