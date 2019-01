Annuncio

Annuncio

E' uscita di casa per cenare con degli amici ed è sparita nel nulla. E' un vero e proprio giallo [VIDEO] la scomparsa di Emily Wade, 38enne di Ennis, città del Texas a circa 70 km da Dallas. La donna, mamma di una bambina di 7 anni, ha fatto perdere le sue tracce sabato 5 gennaio: "Esco con dei colleghi" aveva spiegato alla madre Shirley (con la quale convive).

L'appuntamento

Sono ore di grande angoscia per i parenti e gli amici di Emily Wade. "Sono spaventata a morte" ha confidato sua madre, Shirley Wade, durante un'intervista all'emittente televisiva ABC.

La donna, ha ripercorso le ultime ore della figlia: "E' uscita intorno alle 17 dicendomi che avrebbe trascorso la serata fuori, con degli amici".

Un collega della donna (che lavora come cameriera in un ristorante della catena Chili's Grill & Bar) ha confermato che Emily ha trascorso parte della serata nel suo appartamento.

Advertisement

"Abbiamo mangiato pizza e visto un film - ha spiegato - ma se n'è andata intorno alla 20.30. Non ha voluto essere riaccompagnata".

L'uomo è stato l'ultimo ad aver visto la giovane mamma; Shirley, infatti, è sicura che la figlia non sia rientrata né quella notte né l'indomani mattina.

Come sparita nel nulla

La signora Wade non sa spiegarsi cosa sia accaduto alla sua Emily e cerca di farsi forza, anche per il bene della nipotina. La piccola, ovviamente, è devastata e non fa che chiedere della sua mamma.

Nessuno sa spiegarsi cosa sia accaduto alla giovane cameriera; amici e parenti la descrivono come una ragazza solare, tranquilla e senza grilli per la testa: non si sarebbe mai allontanata dalla figlia e dalla madre senza dir nulla. "Non mi avrebbe mai lasciata così: sa bene quanto sono apprensiva.

Advertisement

I migliori video del giorno

E poi non aveva alcun motivo per andarsene: andava tutto bene, era tutto a posto". ha spiegato Shirley, aggiungendo "Questo, per una madre, è il peggior incubo da affrontare".

La polizia di Ennis sta indagando a 360 gradi, ma - al momento - brancola nel buio: Emily è come sparita nel nulla, [VIDEO] i suoi profili social sono rimasti disattivi, non c'è stato alcun prelievo bancario o pagamento tramite carta di credito.

Gli investigatori hanno ascoltato più volte sia il collega di lavoro della donna, sia l'ex fidanzato (il padre della bimba), Jared Jones e nessuno di loro è ritenuto sospettato.

Parenti e amici non sanno più cosa pensare e Chad, fratello di Emily è arrivato ad ipotizzare che sua sorella possa essere stata rapita: la sua auto, una Nissan Altima di colore grigio, infatti, non è mai stata trovata