Annuncio

Annuncio

Una brutta tragedia si è verificata nel pomeriggio del 13 febbraio a Pulsano, nel tarantino: secondo quanto riferisce la stampa locale, a causa dei forti venti che da giorni persistono su tutto l'arco ionico, e sulla Puglia meridionale in generale, un vaso di terracotta è caduto in testa ad un'anziano, un 80enne del posto. Il colpo è stato purtroppo così violento da togliere la vita all'anziano, che a quanto pare sarebbe deceduto all'istante.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto riferito dai media, l'uomo stava salendo una rampa di scale che porta sul terrazzo, rientrando in casa. L'uomo era da solo al momento dell'incidente ed è stato a questo punto che una potente raffica di vento avrebbe letteralmente spostato il vaso, che ha quindi centrato in pieno lo sfortunato anziano.

Annuncio

A trovarlo a terra privo di sensi è stato il figlio, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul luogo del fatto di cronaca, hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'80enne, ma per quest'ultimo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Manduria, i quali hanno proceduto ai rilievi del caso, accertando la morte dell'anziano per cause accidentali. Una tragica fatalità che ovviamente nessuno si aspettava, con i familiari della vittima che sono rimasti sconvolti da quanto accaduto. Inoltre ricordiamo che per questioni di privacy e di pura deontologia professionale non possiamo rendere note le generalità dell'anziano e dei suoi familiari.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ieri anche le scuole a Taranto sono rimaste chiuse

Con una specifica ordinanza del sindaco del capoluogo ionico, ieri a Taranto i ragazzi non sono andati a scuola, proprio per proteggere gli stessi e le loro famiglie dal maltempo. In queste ultime ore infatti, si sono registrate fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato, e in alcuni casi superato, gli 80 chilometri orari. Molti alberi sono stati abbattuti, non solo nella provincia di Taranto, ma anche nella vicina provincia di Brindisi. Secondo le previsioni meteo il forte vento dovrebbe restare in Puglia ancora per poche ore, già dalla giornata è previsto un miglioramento. I venti comunque saranno ancora piuttosto sostenuti. Una tragedia improvvisa, che quindi, come scrive il Quotidiano di Puglia, ha macchiato di sangue questi giorni.

Annuncio

Numerose sono infatti ogni anno le persone che perdono la vita a causa degli eventi meteorologici.