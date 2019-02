Annuncio

Anna e Lucy DeCinque sono due gemelle australiane molto famose. Entrambe le donne sono note come le due gemelle più identiche al mondo, non solo per il loro lato estetico ma anche dal punto di vista caratteriale, visto che le due si sono innamorate entrambe delle stessa persona ed hanno deciso di dividersi il ragazzo sotto tutti gli aspetti. Anna e Lucy sono ambedue fidanzate con Ben Byrne dal 2012. Recentemente sono apparse nella trasmissione televisiva 'We Have a Problem', dove hanno parlato del loro rapporto con lo stesso uomo, scendendo anche in dettagli più intimi.

La rivelazione delle gemelle

Durante lo svolgimento del programma televisivo australiano Hughesy, We Have a Problem, Anna e Lucy hanno rivelato di avere rapporti intimi con il loro fidanzato Ben a turno e di stare a guardare mentre il loro ragazzo fa l'amore con l'altra.

Lucy ha poi dichiarato che tutti e tre vivono nella stessa casa e dormono insieme in un letto king size. A quanto pare tra di loro non ci sarebbe alcun tipo di gelosia e anche il loro fidanzato non ha alcun pregiudizio nei loro riguardi

In Australia la poligamia è bandita per cui, nonostante le gemelle abbiano espresso il desiderio di volersi sposare entrambe con Ben, ciò non è possibile. 'La legge non lo permette, ma noi non ci arrendiamo. Il nostro amore è in grado di superare ogni barriera' ha dichiarato una delle due fidanzate.

Spesi 250.000 dollari per sembrare ancora più simili

Anna e Lucy hanno 33 anni ed a quanto pare si sarebbero fatte carico di 250.00 dollari per apparire ancora più simili l'una all'altra.

I soldi sono stati dunque spesi per interventi di chirurgia estetica assolutamente non necessari, ma fatti al solo scopo di assomigliarsi quanto più possibile. Le donne hanno raccontato di far proprio tutto insieme, dalla doccia alla spesa. La loro vita è praticamente identica, tanto che le due condividono anche il cibo e addirittura lo stesso numero di cellulare. 'Essere noi è stressante, ogni cosa deve essere uguale' ha aggiunto una delle gemelle.

Uno dei loro sogni oltre a quello di sposarsi, è di rimanere incinte entrambe nello stesso momento: 'In questo dovrà essere Ben ad aiutarci' riferiscono. Per Anna e Lucy tutto ciò è assolutamente normale. Le donne hanno acquisito popolarità dopo aver partecipato ad un programma televisivo tenutosi in Giappone.

Proprio all'interno del programma, le gemelle sono state elette come le più simili al mondo.