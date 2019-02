Annuncio

Annuncio

In queste ore era atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Puglia, così come lungo tutto il litorale adriatico. E puntuali infatti sono arrivate fortissime raffiche di vento, che stanno causando non pochi disagi. Questa mattina, la nave mercantile turca Efe Murat, con a bordo 15 persone, diretta da Ortona in Turchia, si è appoggiata sui frangiflutti a Bari, davanti alla nota spiaggia di "Pane e Pomodoro". L'enorme natante è stato trascinato lì dall'imponente forza delle onde e solo i frangiflutti hanno impedito che la nave potesse arenarsi addirittura sulla spiaggia (la nave è infatti in galleggiamento). Tanti ovviamente i commenti di stupore da parte della gente, che hanno visto la nave quasi in città.

Annuncio

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Per dovere di cronaca e completezza di informazione, riportiamo la notizia che l'equipaggio della nave sta bene, ci sarebbe soltanto un ferito. Lo stesso è stato trasportato in ospedale, come riferisce il quotidiano Repubblica.

La nave partita tre giorni fa

Secondo quanto si apprende dai media, la Efe Murat era partita tre giorni fa dal porto abruzzese di Ortona. Qui aveva scaricato un carico di grano, poi era ripartita subito verso Aliaga. La Capitaneria di Porto è intervenuta immediatamente con i suoi mezzi, in modo da poter prestare soccorso all'equipaggio. Dal porto del capoluogo pugliese sono giunti i rimorchiatori (uno di questi, il Galesius, si è arenato), che hanno provato in tutti i modi a rimettere la nave nella giusta direzione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le operazioni sono state comunque interrotte a causa delle fortissime raffiche di vento, che si aggirano intorno ai 35-40 nodi, e del mare in burrasca. Sono spettacolari le foto che arrivano da Bari e che mostrano la gigantesca nave quasi vicino la riva. Inoltre, e questa è sicuramente un buona notizia, il mercantile è vuoto; ciò non farebbe presupporre, al momento problemi di natura ambientale. L'unico carico della nave è il carburante, ma quest'ultimo non sarebbe fuoriuscito nell'impatto con i frangiflutti. Proprio nella notte appena trascorsa, il comandante aveva proprio ipotizzato di ormeggiare il natante presso il porto del capoluogo pugliese, poi però ha ottenuto il permesso per proseguire la navigazione. Nessuno credeva che la forza del mare avrebbe potuto trascinare la nave così pericolosamente vicino alla riva.

Annuncio

Soccorsi in arrivo anche da Brindisi

Da Brindisi, porto pugliese situato un centinaio di chilometri più a sud del capoluogo, stanno arrivando ulteriori soccorsi, in particolare un rimorchiatore. La notizia è riportata dall'agenzia di stampa Ansa. A causa delle proibitive condizioni meteo-marine, altri traghetti sono bloccati fuori dal porto di Bari. Si tratta di imbarcazioni che ogni giorno effettuano la spola tra la Puglia, Grecia e Albania. Non sono previsti al momento ulteriori miglioramenti delle condizioni meteorologiche.