Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Stolbtsy, città della Bielorussia situata a 65 chilometri dalla capitale, Minsk. Secondo quanto riferito dai media internazionali, uno studente di 15 anni, in preda ad un raptus di follia, ha ucciso a coltellate una sua docente e un compagno di classe. Al momento sono sconosciuti i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere l'insano gesto, lo stesso è stato fermato dalla Polizia. La notizia è confermata anche dal ministero dell'Interno bielorusso.

Aggressione dopo pochi minuti dall'inizio delle lezioni

Tutto è avvenuto all'improvviso. In pochi istanti la classe frequentata dallo studente è diventata la scena di un crimine assurdo. Senza motivo, il giovane ha estratto un coltello, e quindi ha cominciato a colpire alcuni compagni di classe e la sua professoressa.

Purtroppo, sia per la docente che per il ragazzo colpito fatalmente non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate. Secondo quanto riferiscono testate internazionali, altri adolescenti sarebbero stati colpiti e feriti durante l'improvviso attacco, gli stessi sono stati quindi trasferiti in alcune strutture sanitarie della zona. Nessun altro comunque sarebbe in pericolo di vita. Nell'immediatezza dei fatti sul posto sono giunti i soccorsi e la Polizia, nel frattempo pare che il giovane si sia dato alla fuga, ma che sia stato rintracciato poco dopo. Per ovvi motivi di privacy l'identità dello studente autore di questo misfatto non è stata rivelata, questo per proteggere sia lui che la sua famiglia.

La notizia ha fatto il giro del mondo

La vicenda ha ovviamente sconvolto tutto il Paese, e la stessa città dove sono avvenuti i fatti sopra esposti. Nessuno poteva immaginare che una mattinata che sembrava come le altre a scuola potesse trasformarsi in una tragedia che sicuramente sarà difficile dimenticare, soprattutto per gli adolescenti che hanno assistito al dramma. Le indagini degli inquirenti ora dovranno cercare di far luce proprio sul movente che ha spinto il ragazzo ad agire in maniera così feroce. Non è dato sapere se lo stesso avesse qualche problema scolastico, o con qualche professore. Questi particolari saranno sicuramente chiariti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

Sono ovviamente sconvolti i famigliari delle due vittime, ma anche del ragazzo autore del brutto gesto.