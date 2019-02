Annuncio

Annuncio

Una brutto fatto di cronaca si è verificato poco prima delle ore 14:00 di oggi, domenica 3 febbraio 2019. Un uomo ha infatti investito per errore sua moglie con l'automobile di famiglia. La tragedia si è verificata a Pontevico, nel bresciano, nella piazza centrale del paese. Non sono ancora chiare le cause del tragico dell'incidente, ma sembra che si sia trattato a tutti gli effetti di una tragica fatalità. Forse un malore, o una banale distrazione all'origine del sinistro.

La donna, immediatamente soccorsa, non c'è l'ha fatta, troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante l'impatto con il veicolo.

Donna trascinata per metri

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la vittima è stata trascinata per metri sull'asfalto.

Advertisement

Agghiacciante la scena che deve essersi presentata ai presenti. Dalle prime indiscrezioni, si sa che i protagonisti di questa brutta storia sono di origini liguri, e si trovavano in Lombardia per fare visita ad una parente che si trova in una casa di riposo. Stavano per imboccare nuovamente la A12, quando i due hanno deciso di prendere un caffè nella stessa Pontevico. L'auto che guidava l'uomo era con il cambio automatico, per cui, per errore, avrebbe premuto il tasto sbagliato, e la macchina invece che andare avanti, non appena l'uomo ha premuto l'acceleratore, ha camminato nel verso opposto. E' successo tutto in pochi, concitati istanti. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato sia la vittima che l'uomo in ospedale, mentre i Carabinieri stanno eseguendo i rilievi del caso. Da quanto si apprende, al momento, l'uomo è in stato di choc.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il mezzo ha colpito altre macchine parcheggiate

Non solo la donna, come detto, sarebbe stata trascinata sull'asfalto, ma l'auto avrebbe anche colpito altri veicoli parcheggiati nei presso del luogo oggetto dei fatti in questione. Una domenica pomeriggio in cui nessuno si aspettava che nella piccola località bresciana potesse verificarsi un episodio simile. Non è la prima volta che accadono incidenti simili nel nostro paese. Lo scorso settembre un uomo infatti ha investito, sempre in maniera accidentale, sua moglie a San Pietro Vernotico, nel brindisino. L'uomo stava facendo manovra all'esterno dell'abitazione di famiglia, quando non si è accorto della signora che era proprio dietro la vettura. La stessa rimase incastrata al di sotto della vettura. Trasportata in ospedale, per lei non ci fu niente da fare. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa spiacevole tragedia familiare.