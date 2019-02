Annuncio

Una giovane ragazza di soli 21 anni è tragicamente deceduta in Calabria per sospetta meningite. La giovane è rimasta ricoverata diversi giorni in ospedale in condizioni di salute gravissime. Purtroppo, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per riuscire a salvarla, non ci sono riusciti. La patologia non sarebbe stata di tipo contagiosa. Sempre in Calabria muore un altro giovane ragazzo a causa di un incidente stradale.

Calabria, giovane muore dopo diversi giorni di agonia: sospetta meningite

Una giovane ragazza di soli 21 anni nella giornata di ieri 13 febbraio è drammaticamente deceduta dopo diversi giorni di agonia trascorsi all'interno dell'ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

I medici hanno tentato di effettuargli una terapia mirata, ma purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate e nonostante i vari tentativi per riuscire a salvarla, nella giornata di ieri è avvenuto il decesso. Da una prima indagine medica sembrerebbe che la causa della patologia sia riconducibile a una sinusite conseguente a un incidente avuto tempo fa dalla ragazza.

Come stabilito dai protocolli sanitari, tutte le persone che possono essere state in contatto con la 21enne sono state poste in essere tutte le precauzioni del caso, anche se la patologia, come è stato accertato, non sarebbe di tipo contagioso.

Sempre dalla Calabria altra notizia di cronaca: muore un giovane di 19 anni

Nella giornata di oggi, sempre in Calabria, è morto un altro giovane ragazzo che aveva solo 19 anni a causa di un grave incidente stradale.

Dalle ultime informazioni che ci sono giunte sembra che il 19enne si trovasse in auto con il fratello di 15 anni, quando per causa ancora in corso di accertamento, l'autovettura su cui stavano viaggiando, una Fiat 600, si è andata a scontrare in modo violentissimo contro un autobus. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Corigliano Rossano, in contrada Santa Lucia. Sul luogo dell'incidente si sono recati i sanitari del 118 e un elisoccorso che ha trasportato il 19enne all'ospedale di Catanzaro, purtroppo però, poco dopo il ricovero, a causa delle gravissime ferite riportate, è deceduto. Il fratello invece risulta essere ferito non in modo grave. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano ed i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.