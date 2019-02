Annuncio

Malore pomeridiano per il senatore e fondatore del partito politico della Lega Nord Umberto Bossi. Il parlamentare 77enne si è sentito male mentre si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese, intorno alle ore 16.30 di oggi, giovedì 14 febbraio. Bossi è stato trasferito in elisoccorso presso il presidio ospedaliero di Varese. Attualmente, secondo le prime indiscrezioni del caso, sarebbe in terapia intensiva presso il reparto di rianimazione del nosocomio, sotto l'effetto di potenti farmaci sedativi. A quanto apprendiamo, il suo stato di salute sarebbe in lieve miglioramento. Il fondatore della Lega, avrebbe perduto i sensi e sarebbe caduto al suolo, urtando violentemente la testa. A dare l'allarme ed allertare i soccorsi sono stati gli stessi parenti dell'onorevole, presenti in casa.

Lo stato di salute di Bossi

Umberto Bossi è stato sottoposto ad alcuni esami clinici per accertare il suo stato di salute, tra i quali un angio-tac, esame dal quale non sarebbe emersa nessuna emorragia celebrale in corso. I valori delle analisi emato-chimiche sono risultati particolarmente bassi. Ciò avrebbe potuto causare una crisi, molto probabilmente di carattere epilettica. Come hanno comunicato dai canali ufficiali della Lega, i medici stanno effettuando diagnosi complesse per capire se Bossi sia stato colpito oppure no da un'ischemia celebrale, collegata ai problemi di salute di cui il senatur soffre da diversi anni. Bossi è stato intubato: la situazione è seria ma non allarmante. Dall'ospedale i medici hanno spiegato che un bollettino medico dettagliato potrà essere comunicato solo dopo le ore 12:00 di domani.

I messaggi di solidarietà

Numerosissimi i messaggi di solidarietà da parte di colleghi politici ed esponenti della Lega. Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, attraverso la propria pagina ufficiale del social network 'Facebook' ha scritto: 'Tieni duro! Forza Umberto'. 'Siamo tutti con te, coraggio vecchio leone' - è, invece, il commento su Twitter di Roberto Maroni, per lungo tempo braccio destro di Bossi ed ex ministro della Lega. Vicinanza a Bossi anche da parte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che nel corso delle registrazioni della trasmissione televisiva 'Porta a porta' in onda su Rai Uno, ha detto: 'Umberto è una bravissima persona, un amico leale. Gli voglio molto bene e gli auguro una rapida guarigione'.