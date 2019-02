Annuncio

Annuncio

Un'altra tragica notizia, riguardante purtroppo ancora una volta la morte di una giovane persona, giunge direttamente dalla provincia di Caserta, precisamente dal piccolo comune di San Felice a Cancello. Alessandro, di soli quindici anni, se n'è andato via provocando un grandissimo dolore tra tutti i suoi parenti e tra coloro i quali lo conoscevano. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Cronaca Caserta, il giovane era originario di San Felice e si è spento nei giorni scorsi, stroncato da un tumore contro il quale ha provato a combattere fino alla fine ma senza riuscire a sconfiggerlo.

Tragedia a Caserta: muore a quindici anni per un tumore

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, a seguito della tragica notizia della sua prematura scomparsa, tutta la comunità di Caserta si è stretta attorno ai suoi famigliari.

Annuncio

Infatti, nelle ore immediatamente successive alla morte di Alessandro, sono stati tantissimi i messaggi apparsi sui social network da parte di chi lo conosceva. Dei post stracolmi di dolore e di cordoglio che sono stati pubblicati in particolare su Facebook. Tra questi ne spicca uno in particolare, in cui viene specificato come Alessandro abbia combattuto per tanto tempo per non perdere la vita e come si trattava di un ragazzo solare, pieno di grinta, molto socievole e tanto amato da tutti quanti. 'Purtroppo questa notte non ce l'ha fatta, ci stringiamo forte alla famiglia', ha concluso. I funerali del quindicenne sono stati celebrati all'interno della chiesa del comune di Airola, ma la sua salma sarà tumulata nel cimitero di San Felice a Cancello.

Annuncio

I migliori video del giorno

Episodio molto simile accaduto nei giorni scorsi in provincia di Roma

Purtroppo, quella del quindicenne Alessandro è soltanto l'ultima vicenda in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo a causa di un tumore. Nei giorni scorsi, infatti, in provincia di Padova, è morta la piccola Iolanda, una bambina di appena dieci anni che è deceduta dopo aver passato i suoi ultimi undici mesi di vita totalmente in agonia, trascorrendo gran parte del tempo con degli atroci dolori. Il tumore che l'ha colpita alla testa se l'è portata via nonostante i tantissimi tentativi fatti dai medici per salvarla. La madre, a seguito della sua morte, ha dichiarato di non voler celebrare alcun funerale per sua figlia in quanto dopo averla vista soffrire ha totalmente perso la fede in Dio.