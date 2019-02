Annuncio

Una storia terribile e dolorosa giunge dal Galles, dove una bambina di appena sei anni, Aaliyah Route, ha scoperto di avere un tumore al rene al quarto stadio, con la presenza di metastasi su fegato e polmoni. La piccola è praticamente in fin di vita e il suo male è stato diagnosticato semplicemente a seguito di un apparentemente banale mal di pancia che la bambina aveva cominciato a lamentare. Nel giro di due giorni, infatti, secondo quanto riferisce tra gli altri il sito Fanpage.it, è giunta la batosta per i genitori di Aaliyah, che hanno subito pressato i medici per far sì che la figlia cominciasse la sua chemioterapia nel tentativo di salvarla. Mai i genitori si sarebbero aspettati una notizia di questo genere, fatto sta che adesso la bimba lotta tra la vita e la morte.

Tragedia in Galles: colpita da un tumore a soli sei anni, la bimba lotta tra la vita e la morte

Soltanto qualche giorno fa la piccola Aaliyah è stata ricoverata dopo aver lamentato delle fitte allo stomaco. Inizialmente, per i dottori dell'ospedale non c'era niente di cui preoccuparsi, tuttavia la situazione è precipitata nel giro di poche ore e, siccome quel dolore è diventato insostenibile, la bimba è stata ricoverata e sottoposta ad ulteriori accertamenti. Purtroppo, a seguito di vari controlli, è emersa la presenza di una massa piuttosto grande sul rene destro. Così, una volta individuato il tumore, la piccola di sei anni è stata trasportata a Liverpool, dove è stata immediatamente sottoposta al primo ciclo di chemioterapia. Nonostante le problematicità insorte, però, i medici continuano ad essere ottimisti e si augurano che questo tipo di terapia la possa risollevare.

Il tumore è stato diagnosticato alla bambina dai medici dell'ospedale

Quello che è stato diagnosticato alla bambina è il cosiddetto tumore di Wilms, conosciuto anche con la denominazione di nefroblastoma. Si tratta di un cancro maligno molto frequente, soprattutto in età infantile, in particolare tra gli zero e i sette anni di età. Nel momento in cui è stato diagnosticato, il male purtroppo era già al quarto stadio e quindi adesso la bambina dovrà essere sottoposta anche ad un intervento chirurgico nel tentativo di rimuovere la massa tumorale. La mamma di Aaliyah ha dichiarato che è come se fossero intrappolati in un vero e proprio incubo e che vorrebbero soltanto svegliarsi per sapere che tutto questo è stato un errore.