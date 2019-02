Annuncio

Annuncio

Ha tenuto tra i piedi le forbici e ha accoltellato suo padre, ferendolo in maniera piuttosto seria al culmine di una lite. Autore del misfatto è Rory O'Connor, un giovane atleta di 23 anni, originario di Whitchurch (Cardiff, Galles del Sud), che fin dalla nascita non ha le braccia. Nonostante questo, il ragazzo ha imparato ad usare, e bene a quanto pare, gli arti inferiori. Da precisare subito che il genitore ha perdonato il figlio, che comunque non andrà in carcere dopo l'episodio. Secondo quanto riferito dalla stampa gallese, pare che tra i due ci sia stato un diverbio piuttosto acceso che riguardava la decisione del giovane di portare con sé un'arma per difendersi. Il padre non avrebbe acconsentito, da qui la discussione, poi degenerata per futili motivi.

Annuncio

Padre portato in ospedale

La situazione, secondo quanto riferito dal procuratore Matthew Roberts, ha preso una piega del tutto imprevista quando il padre avrebbe prelevato un lungo tubo di un'aspirapolvere, spingendolo verso il petto del figlio. Dopo ciò, Rory si è scagliato contro il genitore: ha impugnato con i piedi le forbici, e ha colpito l'uomo all'addome. Immediatamente lo sfortunato signore è stato trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico piuttosto urgente. Fortunatamente, a parte la vistosa ferita, per l'uomo non ci sono state ulteriori conseguenze. Stava cercando soltanto di far capire a suo figlio che andare in giro con un'arma è molto pericoloso, ma questo non ha voluto sentire ragioni. Come su detto, il papà ha perdonato il figlio. Per lui e importante che il figlio stia bene, e non subisca altri traumi di sorta.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il ragazzo trascorrerà un anno in una comunità

Rory eviterà la galera, ma purtroppo il suo folle gesto avrà altre conseguenze. È stato infatti emesso un provvedimento a suo carico, che prevede, per 1 anno, la permanenza presso una comunità di recupero. Qui, O'Connor, effettuerà circa 100 ore di lavoro non retribuito e gli sarà somministrato un corso di riabilitazione. Il padre dà sostegno incondizionato a suo figlio, il quale si augura possa comprendere la gravità del fatto commesso. I giudici hanno ammirato le capacità di Rory (pur condannando il suo gesto) che, pur essendo nato senza gli arti superiori, ha fatto tesoro di quello che la natura gli ha donato. Il giovane è anche uno sportivo, e ha militato in diverse società di calcio, tutte situate in Galles.