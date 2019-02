Brutta notizia nel mondo della musica: Andy Anderson non ha vinto la sua battaglia contro il cancro e ci ha lasciato all'età di 64 anni. Tra il 1983 e il 1984 è stato il batterista dei Cure.

A confermare la notizia della morte di Andy Anderson è stato il suo ex compagno di band e tra i fondatori Lol Tolhurst, che ha voluto pubblicare un post sulla pagina Twitter ufficiale per ricordare il suo collega musicista, da lui definito come un fratello: "È col cuore pesante che devo riportare la morte di un fratello dei Cure. Andy Anderson era un vero gentiluomo e un grande musicista con un malvagio senso dell'umorismo che ha conservato fino alla fine, una testimonianza del suo spirito meraviglioso nel suo ultimo viaggio.

Siamo fortunati ad averlo conosciuto".

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.