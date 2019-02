Annuncio

Annuncio

Un episodio inquietante e piuttosto increscioso quello che si è verificato nei giorni scorsi in Inghilterra, precisamente nella contea del Kent, dove una donna di appena ventotto anni, Abrianne Moore, madre di tre bambine, ha deciso di togliersi la vita. Tutto questo, però, non prima di aver ucciso anche le proprie figlie a colpi di fucile, facendo una vera e propria carneficina. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, la ventottenne si è recata nella scuola delle proprie tre figlie prima della fine delle lezioni, giustificando l'uscita anticipata con la scusa di aver fissato una visita dal medico. In realtà, le piccole Alaina, di due anni, Cassidy, di sei, e Kyrie, di otto, sono state portate in un bosco e, proprio lì, sono state uccise barbaramente dalla loro madre.

Annuncio

Inghilterra, spara e uccide le tre figlie, poi si toglie la vita: soffriva di schizofrenia

Stando a quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, Abrianne soffriva di alcune problematiche di salute mentale: soffriva di una forma poco diffusa di schizofrenia tant'è vero che i servizi sociali la seguivano ed era in cura nel tentativo di tenere sotto controllo la sua patologia e questo tipo di istinti poco naturali. Purtroppo, però, la malattia ha probabilmente avuto la meglio su di lei e ha fatto fuori le sue tre bimbe con un fucile da caccia. La ventottenne avrebbe progettato il suo insano piano nei minimi dettagli: dopo aver falsificato i certificati medici delle figlie, infatti, le ha portate in una zona di bosco molto isolata, nelle vicinanze della casa dei suoi nonni. È lì che le ha sparate, uccidendole ed è lì che lei stessa poi si è tolta la vita.

Annuncio

I migliori video del giorno

Avviata una raccolta fondi per sostenere le spese

A scoprire dell'orrendo episodio è stato proprio il fidanzato di Abrianne, nonché il padre della bambina più piccola, che le ha trovate tutte e quattro accovacciate per terra e, purtroppo, già prive di vita. I soccorsi, dunque, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A seguito del pluriomicidio-suicidio, sul web è stata avviata una raccolta fondi alla quale stanno partecipando in molti nel tentativo di dare una mano economica all'uomo, rimasto solo, per cercare di affrontare le spese legali e anche quelle legate alla celebrazione dei funerali. In ogni caso, quanto accaduto ha ovviamente sconvolto l'intera comunità. Non ci resta che attendere per scoprire eventuali nuovi dettagli su questo tragico fatto di cronaca.