Un singolare episodio di cronaca ha per protagonista un topo con un bel po' di chili di troppo. A dispetto delle crisi di sistema e delle fasi di recessione economica, nel mondo occidentale sovrappeso e obesità sono un problema diffuso, persino tra gli animali.

In Germania, nella cittadina di Bensheim, un topo grasso è rimasto incastrato in un tombino. E' stato necessario il lavoro di una squadra di vigili del fuoco per il lieto fine. L'episodio è accaduto domenica scorsa.

Topo grasso salvato dai pompieri

Domenica scorsa un ratto in uscita da un chiusino nella cittadina di Bensheim ha destato l'attenzione di alcuni passanti perché era rimasto incastrato in una fessura. Squittiva disperato e si dimenava a vuoto, non riuscendo in alcun modo a liberarsi.

Sembrava uno scherzo e in effetti, anche a guardare le foto e le immagini video presto diffuse sui social, sembrerebbe un fotomontaggio, o la scena di un film in stile Ratatouille. E invece era tutto vero: per via del suo girovita fuori misura, la bestiola era rimasta incastrata e ha vissuto momenti di agonia, finché alcuni cittadini, colpiti dalla scena e dall'espressione molto sofferente del topo, hanno chiamato il numero delle emergenze.

Sul posto è arrivata una squadra di nove pompieri con dei volontari. Ma il salvataggio è stato tutt'altro che semplice: c'è voluto tempo e lavoro per liberarlo. "Non riusciva a muoversi, era completamente bloccato", hanno raccontato i soccorritori. Il salvataggio ripreso in un video è stato pubblicato sui social diventando in poco tempo molto popolare. Sul web, il roditore è stato ribattezzato 'Fat Rat'.

Salvataggio di un topo, reazioni su Facebook

Michael Sehr, il pompiere che ha filmato l’intera missione e l'ha divulgata sui social, ha risposto ai media locali e a chi aveva qualche perplessità sul fatto che addirittura una squadra di vigili del fuoco fosse stata impegnata nel salvataggio di un roditore. Il soccorritore ha detto che anche gli animali che sono generalmente più odiati e che comunque non godono di una bella reputazione meritano rispetto e vanno aiutati se si trovano in difficoltà. "Aveva molto grasso invernale accumulato che gli impediva sia di salire che di scendere”, ha raccontato Michael Sehr, una volta che il topo è stato salvato e rimesso in libertà sollevando il coperchio del tombino.

Sulla pagina Facebook del comando dei vigili del fuoco della cittadina tedesca, sono giunti i commenti positivi di centinaia di utenti che hanno apprezzato impegno e professionalità profusi dai vigili del fuoco per salvare un animale di solito visto con disgusto, se non sterminato. Fat Rat, tornato nel sottosuolo, dopo questa disavventura si guaderà bene dal risalire in superficie. O forse, sceglierà la via della dieta.