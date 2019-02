Annuncio

È successo in Kuwait: appena tre minuti dopo essersi sposata la donna ha chiesto il divorzio. Dopo gli sforzi per le nozze, per i fiori, per il ricevimento pagato, i regali e tutti i parenti la coppia litiga e la donna chiede l'annullamento del sigillo di nozze avuto qualche minuto prima.

È andato tutto in fumo dopo poco tempo dal sì, è successo in Kuwait dove una coppia ha divorziato in tempo record.

La causa della fine del sogno sembrerebbe essere stata una critica da parte del neo sposo che, innervosito dalla caduta della moglie sull'abito da sposa, le avrebbe indirizzato un termine dispregiativo.

La parola che ha mandato su tutte le furie la donna è "stupida", così la neo sposa ha deciso di mandare tutto all'aria: è tornata sui suoi passi, tornando nel palazzo dove davanti al giudice aveva appena pronunciato il famoso "Si" e ha chiesto al funzionario di firmare l'immediato divorzio.

Il togato ha provato a far ragionare la donna, cercando di calmare anche l'uomo, ma non ce l'ha fatta e così dopo appena tre minuti di matrimonio è tutto finito. "Se mi hai offesa 3 minuti dopo il matrimonio cosa farai in futuro?" avrebbe detto la donna. L'unione tra un uomo e una donna si basa su degli equilibri spesso fragili, a volte più forti, ma comunque mai certi: il gesto della neo sposa, entrato nel Guinnes dei primati come matrimonio più corto di sempre, sta facendo parlare il popolo della rete.

Una storia incredibile quella che viene dal Kuwait, rimbalzata tramite i social fino in Europa, dove moltissimi utenti hanno condiviso e commentato questo strambo episodio.

Donna scopre di essere ancora sposata dopo 16 anni dal divorzio

Se c'è chi ha voluto divorziare subito dopo il matrimonio, in Italia è avvenuto un caso curioso e inverso. Una donna originaria di Salerno, qualche mese prima del suo matrimonio ha scoperto che non poteva sposarsi perché risultava sposata con un altro uomo nonostante il divorzio avvenuto molti anni prima.

Il primo matrimonio della donna risale al 1982, dopo un lungo fidanzamento la donna si sposa con un uomo della provincia di Bari dalla quale ha avuto due figli. Dopo diversi anni di disaccordo la coppia decide prima di separarsi e poi di divorziare, la sentenza di divorzio viene infine depositata nel 2004. A distanza di molti anni la donna si rifà una vita, e si vuole risposare. Peccato che l'ufficio matrimoni comunica alla coppia che la donna di Salerno risulta sposata: la sentenza di divorzio, avvenuta molti anni prima, non è mai stata depositata.