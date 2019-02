Annuncio

Una tragedia che ha scosso e fatto sprofondare nel più grande dei dolori l'intera comunità del piccolo quartiere di Agnano, in provincia di Napoli. L'episodio, purtroppo ancora una volta, riguarda la morte di una giovane persona. Si tratta del giovane Francesco De Simone, ragazzo di appena venticinque anni, deceduto nei giorni scorsi improvvisamente lasciando così la sua famiglia composta dalla moglie, Elisa, e dalla sua piccola bambina di due anni, che adesso dovrà crescere senza la figura paterna al suo fianco.

Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, per il momento c'è il massimo riserbo da parte della sua famiglia su quelle che sono le cause del decesso, ma sembra che il giovane sia stato collto da un aneurisma che lo avrebbe ridotto in fin di vita e poi, successivamente, condotto alla morte.

Francesco ed Elisa si erano sposati tre anni fa

Il giovane Francesco aveva coronato il sogno di sposare la sua Elisa meno di tre anni fa. Una storia d'amore che, però, è stata interrotta dal decesso improvviso del ragazzo. I funerali sono stati celebrati ieri, 4 febbraio, presso la chiesa di Sant'Antonio all'Asilo, sempre in quel di Agnano dove si sono presentati in gran numero per dare un ultimo saluto al venticinquenne e stare vicini nel dolore alla famiglia, distrutta per quanto accaduto. Fino all'ultimo suo respiro, infatti, sia i parenti che gli amici hanno sperato nella sua ripresa, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua precoce scomparsa ha fatto velocemente il giro della città di Napoli e, nelle ore successive, sono stati tantissimi i messaggi pubblicati, soprattutto sui social network in cui è stata espressa la tristezza per quanto accaduto.

I messaggi di cordoglio sui social

Parenti ed amici hanno voluto esprimere la propria vicinanza ad Elisa, la giovane vedova, per l'improvvisa scomparsa del suo uomo. C'è rabbia, sgomento ed anche tanta impotenza per una di quelle tragedie che, purtroppo, accadono in maniera improvvisa senza che si possa far nulla per evitarle. Chiara, una cugina del giovane Francesco, ha scritto che questa notizia ha distrutto tutti e che non potrà mai dimenticarsi di lui, aggiungendo che non hanno fatto altro che pregare per lui fino alla fine. Gianluca, invece, ha scritto che non sarebbe dovuta finire così, ma che d'ora in poi il cielo brillerà ancora di più perché avrà con sé un'altra stella.