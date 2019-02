Annuncio

In queste ore, sui social sta facendo molto scalpore un'immagine, postata dal padre di un bambino di seconda elementare. La persona in questione ha pubblicato su Facebook la foto di una pagina del libro di Scuola del figlio. Sullo sfondo c'è il testo di un esercizio in cui l'allievo avrebbe dovuto cancellare il verbo scorretto. Le frasi che hanno generato molto scalpore sono due e riguardano le mansioni svolte dal papà e dalla mamma. Nel caso specifico, per quanto riguarda la mamma erano presenti le seguenti azioni: "Cucina, stira, tramonta". Mentre per quanto riguarda il papà: "Legge, lavora, gracida". Tale contenuto ha immediatamente fatto insorgere il web, dove molti utenti hanno reputato questa distinzione altamente sessista.

'La mamma cucina mentre il papà lavora', l'esercizio di seconda elementare infiamma il web

Non è la prima volta che i testi adoperati a scuola generino numerose polemiche sul web. Qualche tempo fa, infatti, ad infiammare il mondo dei social fu una canzoncina per bambini in cui veniva detto che la mamma lavava, stirava e cucinava mentre il papà giocava a pallone e fumava la pipa con il nonno Gastone.

Questa volta, però, a far insorgere il web sono state delle frasi presenti all'interno di un libro di seconda elementare. L'esercizio in questione consisteva nel cancellare il verbo sbagliato. Nel caso della mamma, quello sbagliato era naturalmente tramonta, mentre per il papà gracida. Eliminando tali verbi inadatti, però, rimane a parere di molti una considerazione alquanto sessista secondo cui sia l'uomo a dover lavorare mentre la donna a dover rimanere in casa a sbrigare le faccende domestiche.

La denuncia dell'Unesco di qualche anno fa contro le frasi sessiste nei libri delle elementari

Dopo anni di lotte per riuscire ad eguagliare i diritti tra uomini e donne, quindi, sembra inopportuno che si faccia ancora questo genere di distinzioni.

Molti soggetti, infatti, hanno sbottato sui social criticando pesantemente questa frase ritenuta altamente 'sessista'. Alcuni utenti hanno commentato dicendo: "Senza parole, ritorno al Medioevo".

La questione, dunque, continua a fare molto scalpore. Proprio qualche anno fa L'Unesco ha denunciato il sessismo presente in alcuni libri di scuola elementare. Secondo tali concezioni, infatti, la donna è collegata unicamente alle faccende domestiche mentre l'uomo all'avvio di una carriera lavorativa e professionale.