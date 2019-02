Annuncio

Maltrattava e torturava una anziana signora di Napoli. Per questa ragione una badante è stata arrestata dalle forze dell'ordine del quartiere di Scampia ed è ora accusata di avere inflitto delle pesanti sofferenze alla donna. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, infatti, si ipotizza anche che la donna abbia torturato la vittima, ipotesi che è stata confermata anche dal Giudice per le indagini preliminari, Egle Pilla. Nonostante la signora non sia riuscita a denunciare direttamente a causa del suo stato di salute abbastanza precario, grazie alle telecamere di videosorveglianza nascoste all'interno dell'abitazione, che la badante aveva tentato tra l'altro anche di manomettere, la lavoratrice violenta è stata incastrata.

Napoli, anziana maltrattata dalla sua badante: scattato l'arresto

Grazie a queste immagini, infatti, che non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio, è stato possibile mettere agli arresti la donna.

Per poterla fermare, le forze dell'ordine hanno messo in atto un vero e proprio piano strategico, in quanto, pur essendo residente a Napoli, in realtà risultava come una persona senza fissa dimora. Così, per riuscire a rintracciarla, una agente di polizia è dovuta andare presso un'agenzia che si occupa proprio del lavoro per le badanti, chiedendo informazioni sulla donna e offrendo una ricompensa importante nel caso in cui l'avessero aiutata a trovarla. Così facendo, dopo pochi giorni, l'agenzia si è rimessa in contatto con la poliziotta, hanno organizzato un appuntamento anche con la badante che, giunta sul posto, è stata subito arrestata.

Col phon per i capelli bruciava la signora anziana e la picchiava

Ciò che ha fatto allarmare le forze dell'ordine è stato anche il fatto che la donna pare avesse già preso un altro lavoro presso un'altra famiglia e dunque, probabilmente, le violenze si sarebbero verificate anche nei confronti della nuova vittima.

Nonostante questi terribili atteggiamenti, i parenti della signora anziana hanno dichiarato che la badante si era sempre comportata in maniera ineccepibile di fronte a loro, sempre gentile e disponibile. Evidentemente, però, si trattava soltanto di un comportamento di convenienza perché, quando le due erano da sole, le ore trascorse assieme erano fatte di violenze fisiche, con schiaffi e, in alcuni casi, con l'uso di un asciugacapelli bollente poggiato sui capelli dell'anziana. La donna ora è stata denunciata dal figlio della vittima e adesso dovrà rispondere davanti alla giustizia per quanto commesso.