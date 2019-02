Annuncio

Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e un grandissimo dolore in tutta la comunità della zona.

Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia, la vittima era l'ex titolare del noto Bar Crystal e dunque molto conosciuta da tutti. La donna era residente in via Casacelle: lascia il marito e un figlio piccolino.

Lutto a Napoli: muore una giovane mamma a causa di un cancro

Stando a quanto riferito dal sito in questione, la celebrazione dei funerali di Marianna Cacciapuoti è stata effettuata nella giornata lunedì 4 febbraio all'interno della chiesa Evangelica di via Casacelle e dopodiché la sepoltura nel cimitero di Villaricca. Per l'occasione sono accorse numerose persone per dare un ultimo saluto alla donna e per dimostrare vicinanza alla famiglia, rimasta orfana di una donna e una mamma considerata come una persona buona, altruista e sempre disponibile con il prossimo. A seguito della diffusione della notizia della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi apparsi soprattutto sui social network, di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto alla quarantaquattrenne. Uno di questi è quello di Giuseppe, che ha scritto come nel momento in cui le telefonava per darle conforto, in realtà alla fine si ritrovava a riceverne lui da lei, ricordando poi un momento particolare, quello della notte di Capodanno in cui con quel brindisi ha cercato di trasmettergli la forza per vincere la sua battaglia col cancro.

Il secondo decesso a causa di un tumore nel giro di pochi giorni a Napoli

L'amico Giuseppe ha concluso scrivendo: 'Un giorno ci riabbracceremo e non ci lasceremo più'.

Quella di Marianna, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui una giovane persona perde la vita. Sempre in provincia di Napoli, infatti, qualche giorno fa è deceduta una ragazzina di appena diciassette anni, la giovane Lucia Noemi Florio, che ha combattuto per diverso tempo contro un tumore che, anche nel suo caso, alla fine non le ha lasciato scampo.