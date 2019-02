Annuncio

Annuncio

Una di quelle vicende di cui mai si vorrebbe sentir parlare, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Il quartiere di Camaldoli, punto più alto del capoluogo campano, infatti, è in lutto per la tragica scomparsa di Fabio Parnoffo, un quarantenne, padre di due bambini, che ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte del Vomero. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, quel viadotto è conosciuto praticamente da tutti come il 'ponte dei suicidi', per i tanti casi verificatisi nel corso degli anni.

Prima del suo gesto estremo, però, Fabio aveva pubblicato un post su Facebook in cui dichiarava il suo malessere interiore. Segnali che però non sono stati captati in tempo perché nella mattinata di lunedì 4 febbraio ha deciso di farla finita, provocando un grandissimo dolore in tutta la sua famiglia e nei suoi bimbi, che ora dovranno crescere senza un padre al loro fianco.

Advertisement

Tragedia a Napoli: si lancia dal ponte un giovane papà di 40 anni, le sue parole sui social

Stando a quanto riportato dal sito in questione, Fabio ha scritto sui social network che sarebbe stato inutile cercarlo e di ricordarsi quella data. Poi ha continuato scrivendo che nel momento in cui stava pubblicando quel post erano tutti lì a parlargli e a dimostrargli che gli volevano bene, ma che fino a questo momento non c'era mai stato nessuno. Questi messaggi sono stati associati ad una fotografia in cui è visibile un murale con su scritto 'Fabio vive', probabilmente riferito a qualcun'altro ma che il quarantenne ha deciso di utilizzare per annunciare il suicidio che di lì a poco sarebbe avvenuto. Fabio si è tolto la vita quando si trovava in via Pietro Castellino: l'uomo avrebbe superato il parapetto che divideva la strada per poi lanciarsi dal ponte.

Advertisement

Il quarantenne non è deceduto sul colpo ma, poco dopo il trasferimento in ospedale, si è spento inesorabilmente.

Napoli: tanti i messaggi condivisi sui social da chi lo conosceva

A seguito della diffusione della notizia della morte del giovane papà per le strade di Napoli, sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza nei riguardi dei suoi famigliari da parte di amici e conoscenti. Alessio ha scritto che non riesce a spiegarsi il perché abbia compiuto questo gesto estremo, ma che se c'è un colpevole per questa sua scelta, questo non dovrà mai trovare pace. Fabio era sposato e lascia dunque una moglie e due figli piccoli.