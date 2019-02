Annuncio

Annuncio

Nella mattinata di oggi, presso l'aeroporto di Ciampino, è nato un principio di incendio, che ha fatto sprigionare nell'area del terminal romano, un denso fumo che si poteva scorgere anche da lontano. Poco fa, in una nota, è stato reso noto che per la giornata di mercoledì 20 febbraio i voli verranno spostati su Fiumicino.

L'incendio, forse doloso, e il fumo

Questa mattina, all'improvviso, una densa cortina di fumo è stata vista fuoriuscire da uno dei locali dell'aeroporto di Ciampino, gestito da una società esterna. Ben presto l'origine del fumo è stato individuata in un principio di incendio, che al momento si pensa potrebbe anche essere stato di origine dolosa. Così lo scalo è stato chiuso per poi essere riaperto durante la giornata.

Annuncio

Nonostante questo, però, quella di oggi è stata una giornata difficilissima, con ore di ritardi, voli ritardati e cancellati. I passeggeri interessati dai disagi sono stati almeno 1.000, fino a che non è stata presa la decisione di chiudere del tutto l'aeroporto.

Domani l'aeroporto di Ciampino sarà chiuso e i voli verranno spostati su Fiumicino

Dopo la difficile giornata di oggi, quindi, è arrivata, con una nota la società di gestione Aeroporti di Roma, la notizia che domani resterà chiuso il terminal passeggeri dello scalo di Ciampino. Inoltre tutti i voli, sia in partenza che in arrivo, verranno spostati su Fiumicino. Saranno aperte, invece, la zona Cargo e l'area riservata all'Aviazione Generale.

Annuncio

I migliori video del giorno

La chiusura, secondo quanto riportato dalla stessa nota, è stata determinata dal fatto che al momento non vi sono le autorizzazioni di ENAC e ASL necessarie a certificare la buona qualità dell'aria. In ogni caso, già oggi pomeriggio sono state rese note le rilevazione del CNR che fotografano una situazione di totale normalità.

A tutti i passeggeri, la società di gestione Aeroporti di Roma consiglia di consultare il sito del gestore aeroportuale e di contattare la propria compagnia aerea per avere informazioni dirette sul proprio volo.

Le indagini per l'incendio

Già dalla giornata di oggi sono partite le indagini per accertare la dinamica del fatto. La procura di Roma ha perto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti, mentre la società di gestione degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino ha invece presentato una denuncia per incendio doloso o colposo.

Annuncio

Al momento, quindi, non è esclusa l'origine dolosa del principio di incendio che si è sviluppato questa mattina.