Caos alle ore di 8:00 di questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino a causa di un principio di incendio in un'area interrata che si trova sotto l'area duty free, utilizzata come magazzino ed in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il fuoco, che è stato peraltro spento dai Vigili del Fuoco in meno di un minuto, ha portato non poche preoccupazioni e diversi disagi per i passeggeri: dopo aver evacuato l’aeroporto ed aver bloccato alcune partenze dallo scalo romano (diversi voli per sicurezza sono stati dirottati presso l’aeroporto di Fiumicino), l’Enac ha annunciato il blocco di Ciampino per alcune ore.

Per fortuna l’incedio non ha causato feriti o intossicati, anche perché tutti i passeggeri in partenza e i dipendenti erano stati fatti evacuare immediatamente, al suono del campanello d’allarme, dal personale della sicurezza e fatti concentrare in un piazzale proprio all'esterno della struttura.

La situazione in queste ore è in fase di miglioramento

In queste ore però la situazione è in fase di miglioramento e tramite un tweet l’Enac ha annunciato che “è in corso di ripresa l'operatività dello scalo romano di Ciampino”, che era stato solo temporaneamente chiuso al traffico aereo. La ripresa dell’operatività riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale: nonostante tutto l’ente ha invitato tutti i passeggeri che hanno in programma, nelle prossime ore, voli su Ciampino, a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione Aeroporti di Roma per verificare l'operatività del proprio volo.

Come si legge in una nota di Aeroporti di Roma, la causa del principio di incendio non può essere attribuita al malfunzionamento dell'impianto elettrico che al contrario “risulta intatto” e “funzionante”.

Adr, inoltre, ha fatto sapere di aver presentato alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso e per ogni altra fattispecie di reato individuabile, essendo il gestore aeroportuale parte lesa rispetto a quanto accaduto.

Diversi i disagi

Nonostante in queste ore la situazione sia quasi tornata alla normalità, diversi sono i voli che sono al momento fermi e che stanno subendo lunghi ritardi. Per questo motivo, si ribadisce a tutti i passeggeri di monitorare lo stato del proprio volo, consultando il sito di aeroporti di Roma o contattando direttamente la compagnia aerea di riferimento.