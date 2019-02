Annuncio

Un normale collegamento video in esterna tra la redazione del telegiornale di Sky e l'inviato a Montecitorio si è trasformata in una notizia che è diventata immediatamente virale. Il cronista stava raccontando l'andamento delle elezioni regionali che, come ben si sa, si sono tenute ieri in Sardegna. Improvvisamente, alle spalle del giornalista, è spuntata un'anziana signora. Nessuno avrebbe previsto quello che poi è accaduto da lì a pochi secondi. La signora, infatti, per nulla intimorita dalle telecamere, ha pensato bene di protestare e, quindi, ha urlato (presumibilmente contro i politici): 'Maledetti'. Dopo l'accaduto, sui social network, gli internauti hanno cominciato a condividere a più non posso il video, tanto che quest'ultimo è divenuto virale nel giro di pochissimi minuti.

Sky ha poi tagliato il servizio

Dalla redazione di Sky, immediatamente si è corso ai ripari, ed è stato mandato in onda un video registrato. Un fuoriprogramma che ha divertito tutti e che ha stupito anche lo stesso inviato, che si è fermato non appena ha udito la donna urlargli da dietro. Anche sulla pagina ufficiale Facebook di SkyTg24 il video è stato condiviso e, in poco più di 40 minuti, ha avuto 166 condivisioni esterne e 425 reazioni (numeri destinati ad aumentare). Ovviamente non possiamo sapere a quale forza politica o soggetto in particolare si riferisse precisamente la signora. Resta comunque l'ilarità generale che l'episodio ha suscitato.

L'episodio ripreso dai media

Non è la prima volta che accadono cose del genere: spesso, infatti, durante le riprese degli inviati dei vari TG, sia locali che nazionali, c'è chi cerca qualche secondo di notorietà.

Ricordiamo a tal proposito, Gabriele Paolini, volto noto ai più per le sue apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti esterni in diretta televisiva. Quest'ultimo è riuscito anche ad entrare nel Guinness dei primati nel 2002, proprio grazie alle sue numerose apparizioni 'scomode, fatte durante i collegamenti tv. La signora probabilmente non diventerà nota come Paolini, ma il suo intervento ha comunque riscosso un certo successo.

Anche alcuni giornali nazionali, come Il Fatto Quotidiano, hanno ripreso, quasi sin da subito, le urla della simpatica signora. Il video continuerà sicuramente a spopolare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. L'identità della signora resta, al momento, un mistero.