L'ennesima tragedia, in cui a perdere la vita è un ragazzino, appena adolescente, si è verificata nella giornata di sabato, 23 febbraio, nella provincia di Roma, esattamente nel comune di Capena. Pasquale Persia, di appena quattordici anni, secondo Il Mattino, sarebbe rimasto schiacciato dal peso del suo papà Gabriele, caduto accidentalmente dal tetto dell'azienda della propria famiglia. Secondo quanto riferisce Repubblica, invece, la caduta del papà non c'entrerebbe nulla con la morte del piccolo Pasquale, precipitato dalla scala probabilmente a causa di una forte raffica di vento.

Tragedia in provincia di Roma, muore a quattordici anni: forse schiacciato da suo papà

Stando a quanto si apprende dai quotidiani nazionali, si sono rivelati inutili i soccorsi da parte del personale del pronto soccorso che, giunto sul posto, ha tentato immediatamente di salvargli la vita.

Il quattordicenne, infatti, sarebbe morto quasi sul colpo, come detto anche dalla sua zia, che ha raccontato che sul posto erano presenti anche altri dipendenti dell'azienda. Stando a quanto riferisce Il Mattino, il piccolo Pasquale stava mantenendo ferma la scala per il papà e, vedendolo cadere, avrebbe provato a salvarlo mettendosi sotto di lui. La zia, però, a La Repubblica ha smentito questa versione, raccontando che il piccolo sarebbe salito sulla scala per aiutare il padre, per poi precipitare da un'altezza di 8 metri a causa di una forte folata di vento. Il ragazzo aveva anche una sorellina, di appena dieci anni, alla quale era molto attaccato. Ovviamente anche il papà della vittima non riesce a darsi pace per quanto accaduto e la sua famiglia adesso dovrà trovare il coraggio di comunicare l'accaduto alla sua sorellina.

I carabinieri di Monterotondo stanno indagando sulla vicenda

Pasquale avrebbe compiuto quindici anni nel mese di maggio e da poco frequentava il liceo a Capena. Per il suo compleanno sognava di ricevere come regalo la sua prima moto, ma purtroppo questo desiderio i suoi genitori non hanno fatto in tempo ad esaudirlo. Nel frattempo, le forze dell'ordine del luogo stanno indagando sull'incidente per cercare di chiarire definitivamente la dinamica dell'accaduto. Intanto è stato disposto anche l'esame autoptico sul corpo della vittima, che aiuterà senz'altro nel dare una spiegazione di quanto è accaduto in quel tragico pomeriggio. Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli sulla tragedia.