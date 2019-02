Annuncio

E' scoppiata nella serata di ieri, intorno alle 21:30 una grande e improvvisa rissa al centro di Roma, precisamente nel rione Monti, tra diversi ultrà, presumibilmente per alcuni motivi legati alla partita di Europa League Lazio-Siviglia, che si terrà questa sera alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. La maxi rissa è iniziata, infatti, tra diverse persone, soprattutto tifosi del Siviglia. Sul posto si sono recate subito diverse ambulanze per soccorrere tutti i feriti insieme agli agenti della polizia di stato che hanno cercato di riportare l'ordine e tenere a bada la situazione in strada, ormai in delirio.

I dettagli della maxi rissa al centro di Roma

La maxi rissa è iniziata tra i tifosi al centro di Roma, in via Leonina, nella nota zona rione Monti, per cause ancora da determinare.

Probabilmente è cominciata una discussione legata alla partita che avrà luogo questa sera, Lazio-Siviglia, allo stadio della Capitale. Le persone improvvisamente coinvolte nella rissa sembrerebbero circa 40 due delle quali sono rimaste ferite: si tratterebbe di due uomini spagnoli, quasi certamente tifosi del Siviglia e un uomo probabilmente americano sono stati accoltellati per cause ancora sconosciute.

Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118 che hanno soccorso prima i due uomini spagnoli all'interno di un ristorante, dove si erano rifugiati e poi l'americano che era ancora in strada. Tutti i feriti sono stati poi trasportati dalle varie ambulanze, all'ospedale più vicino; il più grave sembrerebbe uno degli uomini di origine spagnola, che è stato portato via in "codice rosso".

Le indagini degli inquirenti

Sul posto sono accorse varie volanti della polizia della zona che hanno dato luogo agli accertamenti del caso. Gli inquirenti dovranno verificare la dinamica dell'accaduto e scoprire tutte le persone coinvolte nella rissa. Maggiori constatazioni per determinare le cause, ancora ignote, verranno sicuramente effettuate nelle prossime ore o al massimo nei giorni successivi.

Non è la prima volta che prima o dopo una partita di calcio si consumi una rissa e, come di consueto, poco dopo si scatenano le critiche e le polemiche dei vari utenti sui più famosi social. Poco dopo la rissa, infatti, molti dei testimoni che erano presenti nella zona hanno "postato" delle foto sui vari social network, come ad esempio Twitter.

Uno dei tanti utenti descrive la scena come una vera e propria guerra e annuncia che ci sono dei feriti, di cui uno grave.