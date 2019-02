Annuncio

La droga sintetica che uccide è arrivata, purtroppo, anche in Italia. A scoprirlo sono stati i Carabinieri dei Nas che hanno sequestrato, per la prima volta in Europa, il pericoloso stupefacente ribattezzato 'simil fentanyl'. Si tratta di una sostanza altamente pericolosa per l'organismo, che con soli 25 milligrammi può anche portare alla morte di chi la assume. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la droga era contenuta in un plico postale diretto in una città del centro Italia. Al'interno del pacco vi erano 20 grammi di questa sostanza, da cui si sarebbero ricavate circa ventimila dosi. Si tratta di uno stupefacente sintetico, economico e alla portata di tutti. Rispetto a questa, altre droghe come l'eroina sarebbero "acqua fresca", cosi hanno detto ai media gli inquirenti.

Le indagini e l'intercettazione

L'attività investigativa che ha portato al maxi-sequestro di questa sostanza, ha visto protagonisti proprio i Nas, il reparto dei Carabinieri per la Tutela della salute. I militari, come spiega Repubblica, hanno eseguito una massiccia attività di intelligence sulla Rete. Non è la prima volta che una sostanza pericolosa viene sequestrata nel nostro Paese. Spesso questa droga, che ha un principio farmacologico del tutto simile al medicinale Fentanyl, viene acquistata dai tossicodipendenti che, ignari, la scambiano per eroina sintetica. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line Leggo, molti ragazzi sono stati ricoverati in ospedale, specialmente nel Lazio, intossicati da questa sostanza.

Gli stessi non rispondevano ai trattamenti previsti in caso di intossicazione da eroina. Lo stupefacente killer ha poi un'altra caratteristica che lo rende altamente pericoloso: si può rimanere vittima dei suoi effetti anche se la sostanza viene in contatto con la pelle.

Aumenta il consumo di eroina

Il Fentanyl è una potente medicina utilizzata sopratutto da chi soffre di gravissime malattie, come ad esempio i tumori. I suoi effetti su una persona che la usa a scopo 'ricreativo', per sballarsi quindi, sono deleteri. Come detto, bastano solo 25 milligrammi e si rischia anche la morte. Gli inquirenti hanno lanciato un vero e proprio allarme, sottolineando come lo stesso consumo di eroina veda coinvolti sempre più soggetti giovanissimi.

La 'simil-fentanyl' verrà ora segnalata nelle tabelle ministeriali degli stupefacenti.