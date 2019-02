Annuncio

Un disgustoso episodio si è verificato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, ad Alicante, in Spagna. Secondo quanto si apprende dalla stampa iberica, un uomo di 32 anni, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe molestato una studentessa universitaria su un bus urbano. L'episodio ha scioccato, e non poco, anche i passeggeri del bus. Il bus collega proprio l'università locale con la zona di San Vincente del Raspeig. A quanto sembra, il soggetto avrebbe avvicinato la ragazza, che non si aspettava quello che sarebbe accaduto di lì a poco. L'uomo, infatti, stava compiendo su di sé atti di autoerotismo.

I passeggeri: 'Nessuno ci aveva fatto caso'

I particolari del fatto di cronaca sono abbastanza delicati, ma i passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo pubblico hanno dichiarato che nessuno si è accorto di nulla, fino a quando il soggetto ha rovesciato il suo "patrimonio genetico" sulla ragazza, che ovviamente è rimasta senza parole.

Tra l'altro, l'uomo indossava anche un giubbotto abbastanza lungo, il quale ha "coperto", gli osceni atti dell'uomo. Una vicenda a dir poco disgustosa, che ha indignato davvero tutta la Spagna. L'uomo, dopo aver compiuto il misfatto, si è dato alla fuga. Gli inquirenti non hanno perso tempo, e si sono messi sulle tracce del molestatore, che ieri pomeriggio è stato arrestato con l'accusa di aggressione a sfondo sessuale. La giovane vittima non è riuscita a fornire i dettagli del suo aggressore, tanto è stato lo spavento, ma sono stati i passeggeri stessi ad aiutare le autorità, descrivendo i particolari di quanto era successo. Anche grazie alla visualizzazione delle telecamere della zona gli agenti sono riusciti a rintracciare il 32enne.

Le indagini continuano

Gli inquirenti comunque proseguiranno nelle loro indagini, mentre l'imputato comparirà in tribunale nelle prossime ore. Le autorità spagnole non escludono che l'uomo possa esser coinvolto in altri episodi simili, ma su questi ultimi particolari si farà chiarezza con il proseguimento delle indagini. Ci sono voluti due giorni per dare un volto al molestatore. Sicuramente su questa spiacevole vicenda nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, emergeranno altri particolari. La ragazza, come riporta la testata giornalistica spagnola 20 Minutos, ha sporto regolare denuncia per quanto avvenuto. Un episodio che sicuramente segnerà a vita la ragazza, che mai avrebbe creduto di essere presa di mira da un maniaco su un autobus pieno di persone.