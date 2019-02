Annuncio

Un grave lutto ha colpito questa mattina il nostro Paese, e in particolare la famiglia Agnelli. E' infatti venuta a mancare, poche ore fa, Marella Agnelli, moglie e vedova dell'avvocato Giovanni Agnelli. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, la signora Agnelli era malata da tempo. La famiglia ha annunciato che i suoi funerali si svolgeranno in maniera strettamente privata a Villar Perosa. Marella nacque a Firenze nel 1927 e nel 1953 sposò Giovanni. Il matrimonio si tenne nella bellissima cornice del castello di Osthoffen, presso Strasburgo. Qui, il marito, era infatti rappresentante diplomatico italiano presso il Consiglio Europeo.

Il prossimo maggio avrebbe compiuto 92 anni

Mariella avrebbe compiuto 92 anni il prossimo maggio.

Una donna dotata di una grandissima cultura: ha infatti studiato in alcuni degli istituti più prestigiosi del mondo. Nata da una famiglia aristocratica, ha studiato presso l'Acadèmie-des-beaux Arts in Svizzera, e presso l'Acadèmie Julien di Parigi. L'anno che precede il suo matrimonio con il noto avvocato, comincia a collaborare come fotografa con la Condè Nast, una casa editrice statunitense che pubblica alcune delle riviste più note dell'editoria americana, nonché mondiale, come la celebre Vogue, Vanity Fair e il The New Yorker. Infatti, Marella Agnelli, ha lavorato come fotografa anche negli States. Ha collaborato anche per il design di noti tessuti d'arredamento, tra i tanti si ricordano ad esempio quelli realizzati per la Abraham Zumsteg, una fabbrica che si trova in Svizzera.

Un talento veramente unico quello della signora Agnelli, che di fatto, ha segnato un'epoca, in quanto è stata proprio una delle più grandi designer italiane.

Vincitrice di numerosi premi

Marella Agnelli, nel corso della sua carriera, ha vinto svariati premi. Tra questi, ricordiamo il "Product Design Award of the Resources Council Inc.", conferitole nel 1977 negli Stati Uniti. La sua eleganza nel vestire, le è valsa l'ingresso nella "Hall of Fame" della stessa rivista Vanity Fair, insieme con il marito Gianni, e a suo nipote, Lapo Elkan. Era anche una grandissima appassionata di giardinaggio, e curava a menadito le sue bellissime residenze piemontesi, come Villa Frescot e Villar Perosa, entrambe situate nei pressi del capoluogo piemontese. Era anche presidente onorario della Pinacoteca Giovanni e Mariella Agnelli.