Annuncio

Annuncio

La Polizia di Hummelstown, cittadina della Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha arrestato il 14 febbraio scorso una donna, Kathryne Grace. La stessa è accusata infatti di aver rubato il cagnolino di una sua amica. I fatti si verificarono nell'aprile del 2018. Secondo quanto riporta la stampa statunitense, la Grace avrebbe ucciso la povera creatura, per poi darle fuoco, questo in modo da far sparire ogni traccia del misfatto. L'animale, che era un razza mista Miniature Pinscher / Barboncino, aveva il nome di "Bambi". Sarebbe stata la stessa proprietaria dell'animale ad aver riconosciuto nell'autrice del furto proprio la donna.

Una lunga indagine

Secondo quanto riferisce la Polizia della stessa località in cui si è verificato il fatto di cronaca, le indagini sul caso sono state molto lunghe e per nulla facili.

Annuncio

I resti del cane vennero trovati carbonizzati dal Dipartimento dell'Agricoltura della Pennsylvania a casa della stessa sospettata. E' qui che, dopo complesse analisi del DNA dell'animale, condotti anche da più laboratori, indipendenti tra di loro, si è appurato che quel cagnolino fosse proprio "Bambi", che all'epoca dei fatti non aveva nemmeno un anno. La Grace è stata quindi interrogata e, come riporta la testata giornalistica on-line, Leggo, il racconto e le giustificazioni date dalla donna non hanno convinto gli inquirenti, che sono andati in fondo alla vicenda. Dopo aver eseguito quindi ulteriori accertamenti, come detto la sospettata è stata arrestata. In attesa della convalida del fermo è stata rilasciata su cauzione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il 26 febbraio l'udienza

Kathrye Grace dovrà rispondere delle accuse di crudeltà aggravata sugli animali e furto. Accuse gravissime quindi. L'imputata è attesa il 26 febbraio prossimo in tribunale. Inoltre, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia della stessa Hummelstown, la Grace è originaria di Hershey, località che non dista molto dal luogo del furto. La vicenda ha letteralmente scioccato gli interi Stati Uniti.

Sicuramente le indagini su questa assurda vicenda continueranno e, già nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, si potranno conoscere dei particolari in più. Un episodio che ricorda, seppur con modalità differenti, un altro caso che ha scosso l'America, e cioè quello di una giovane madre che, 'ossessionata dai selfie', ha ucciso e fatto a pezzi il suo povero figlioletto.