Annuncio

Annuncio

E' accaduto oggi 4 febbraio a Vercelli, in Piemonte, dove una donna di 40 anni, Simona Rocca è stata aggredita nel parcheggio del centro commerciale dove lavora, sulla tangenziale ovest della città. Dopo aver parcheggiato l'auto per recarsi al lavoro, la donna è stata assalita improvvisamente; ad aggredirla un uomo di circa 50 anni, Mario D'Uonno, ex guardia giurata con precedenti di "stalking", con il quale in passato aveva avuto una relazione e che era finita più di due anni fa.

I dettagli dell'aggressione

L'uomo che forse non accettava la fine del rapporto con la donna e che l'aveva intimidita frequentemente già in passato, si è recato nel parcheggio del centro commerciale dove lavora Simona intorno alle 10:00 di stamattina, dove sapeva che l'avrebbe incontrata ed è rimasto ad aspettarla.

Advertisement

In base alle prime indagini, al suo arrivo la donna è stata immediatamente aggredita dall'uomo, che l'ha tamponata prima di picchiarla, per poi dare fuoco all'auto. Immediati i soccorsi del 118, allarmati dai testimoni, che una volta arrivati sul posto della tragedia hanno trasportato la donna all'ospedale di Vercelli; in seguito trasferita in elicottero, sotto consiglio dei medici, al centro grandi ustionati del Cto di Torino. La vittima ha purtroppo riportato gravi ustioni per il 45% del corpo: il 10% sarebbero di terzo grado.

Arrestato il colpevole che si è costituito

Subito dopo l'accaduto l'uomo si è recato dai Carabinieri per costituirsi ed è stato subito arrestato. L'Asl di Vercelli, alla quale appartiene l'ospedale dove è stata curata la donna prima di essere trasferita, ha espresso solidarietà su Facebook per l'ennesima vittima di violenza.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tuttora le indagini dei Carabinieri sono in corso per scoprire l'esatta dinamica dell'accaduto, anche in base al racconto dei vari testimoni che erano presenti sul posto della "mattanza". Soltanto due giorni fa, il 2 febbraio a Curno, in provincia di Bergamo è stata brutalmente aggredita un'altra giovane ragazza di 25 anni, Marisa Sartori, uccisa da una coltellata sferratole dal suo ex marito. Due ulteriori femminicidi ai danni di due giovani donne che avevano denunciato più volte i loro persecutori, ma che poi non hanno potuto evitare il peggio. I cittadini di Vercelli hanno organizzato una fiaccolata di solidarietà per Simona, che avrà luogo questa sera alle 21:00 da corso Libertà per poi concludersi in piazza Cavour.