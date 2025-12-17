"Non parlo di questo, mi scusi, ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. È tutto in mano ai miei legali": così Alfonso Signorini ha commentato al Corriere della Sera le polemiche che lo hanno coinvolto.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso lunedì 15 dicembre, quando, nell’ultima puntata di Falsissimo dal titolo Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha parlato del cosiddetto “sistema Signorini”. Secondo la versione raccontata dall’ex re dei paparazzi, alcuni ragazzi sarebbero entrati nel cast del Grande Fratello Vip solo dopo aver accettato presunte avance del conduttore.

La versione di Corona

Nel corso della puntata di Falsissimo dal titolo Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha sostenuto che, per entrare al Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti uomini avrebbero dovuto accettare presunte avance o richieste da parte del conduttore.

Tra i nomi citati figura quello di Antonio Medugno. Secondo quanto riferito da Corona, il giovane avrebbe avuto scambi di messaggi con Alfonso Signorini e, dopo aver rifiutato qualsiasi coinvolgimento, non sarebbe stato inizialmente selezionato per il reality. In un secondo momento, Medugno sarebbe poi entrato nella casa del Grande Fratello Vip, dove la sua permanenza si è protratta per circa un mese e mezzo.

Le reazione di alcuni ex concorrenti del GF Vip

Alfonso Signorini ha scelto di non commentare ulteriormente la vicenda, affidando ogni valutazione ai propri legali.

Sui social, però, non sono mancate le reazioni di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro, squalificato dal reality per comportamenti ritenuti inappropriati, ha scritto su Instagram: "Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Abbiamo tante cose di cui parlare. Ora siamo alla resa dei conti".

Anche Dayane Mello è intervenuta con un commento: «La verità viene sempre a galla». Stefano Bettarini, squalificato dal programma per una bestemmia, ha invece affermato: "Quando sei sulla riva del fiume da quattro anni e… karma".

Shaila Gatta, ex concorrente dell’ultima edizione del reality, ha infine messo un “like” a un commento di un utente che recitava: «Mamma Gatta spara i botti».

Signorini, utenti divisi sul 'terremoto' mediatico

Su X il dibattito sul caso che ha coinvolto Alfonso Signorini continua ad animare gli utenti. Le opinioni appaiono divise: da un lato c’è chi difende il conduttore e ne sostiene la buona fede, dall’altro chi ritiene che nelle dichiarazioni di Fabrizio Corona possa esserci un fondo di verità.

Tra i commenti si leggono posizioni molto diverse. Un utente ha scritto: "È evidente il modo in cui Signorini trattava le donne dei presunti ragazzi coinvolti". Un altro ha invece espresso scetticismo: "Personalmente stento a credere a queste cose".

C’è poi chi ha sottolineato la situazione sentimentale del conduttore: "Signorini è impegnato sentimentalmente, non credo abbia fatto avance". Altri, infine, spostano l’attenzione su un altro aspetto della vicenda: "Più che Signorini, io mi farei due domande su chi avrebbe ceduto alle avance per diventare famoso".