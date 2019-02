Annuncio

Douglas Costa, calciatore brasiliano di 28 anni della Juventus, è rimasto coinvolto, alle 11:20 di oggi 4 febbraio, in un incidente stradale. Precisamente l'impatto è avvenuto sull'A4, all'altezza di Santhià. Il calciatore stava procedendo in direzione Torino. Dalle prime informazioni riportate dalla stampa, il brasiliano si trovava a bordo della sua Jeep Cherokee, mentre l'altro uomo coinvolto nel sinistro, un 47enne, era alla guida di una Fiat Punto.

L'incidente

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', l'uomo di 47 anni è stato trasportato all'ospedale di Biella dal 118.

Codice giallo per l'uomo, mentre pare non esserci nessuna ferita degna di nota per Douglas Costa.

Sul luogo dei fatti la polizia stradale di Novara Est, che nelle prossime ore aggiornerà la stampa circa le precise dinamiche dell'accaduto.

L'auto del calciatore della Juventus, così come si evince dalle foto pubblicate dalla stampa locale, è andata letteralmente distrutta (almeno in parte).

Nessuna dichiarazione rilasciata sino ad ora dal calciatore, che come detto non pare aver subito alcuna conseguenza dal violento impatto con l'altra vettura, della quale non sono mostrate (sino alle ore 15:00) le immagini post incidente.