Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì.

In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito nell'intervallo ed è stato sostituito proprio dal numero 33 bianconero.

Sul finale di gara, però, Federico Bernardeschi è stato colpito duramente da un giocatore del Parma e per questo motivo ha dovuto chiedere il cambio.

Al termine della partita sono arrivate alcune notizie sulle loro condizioni fisiche: Douglas Costa ha riportato un affaticamento muscolare, mentre il ragazzo di Carrara ha subito un trauma all'emitorace.

Bernardeschi non preoccupa

Nei prossimi giorni la Juve valuterà gli infortuni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il brasiliano contro il Parma ha sentito una fastidio muscolare. Dopo le prime valutazioni per il lui si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Douglas Costa dovrà essere sottoposto ad accertamenti strumentali e solo dopo si capirà se è quanto dovrà stare fermo. L'impressione è che comunque il numero 11 bianconero potrebbe saltare il match contro il Sassuolo a scopo precauzionale. Anche Federico Bernardeschi, ieri sera, è stato costretto a chiedere il cambio il suo infortunio però non preoccuperebbe più di tanto. Infatti, ha riportato un trauma all'emitorace anche se saranno necessari ulteriori controlli. Bernardeschi dovrebbe comunque recuperare in tempi brevi. In ogni caso solo dopo gli accertamenti di entrarmi i giocatori si potrà capire qualcosa in più sui loro infortuni.

Martedì la ripresa degli allenamenti

La Juve, quest'oggi, non si è ritrovata alla Continassa visto che Massimiliano Allegri ha voluto concedere qualche ora di relax ai suoi ragazzi. I bianconeri sia oggi che domani riposeranno e poi da martedì pomeriggio inizieranno a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Domenica, la Juve è attesa al Mapei Stadium per affrontare i neroverdi e probabilmente Massimiliano Allegri per questo match farà qualche cambio di formazione.

Le novità però non dovrebbero riguardare la difesa, visto che sia Leonardo Bonucci che Giorgio Chiellini saranno ancora assenti, perciò si va verso la conferma di Daniele Rugani e Martin Caceres.