Circolazione interrotta per due ore questa mattina sulla tratta ferroviaria Lecce-Bari, precisamente alla stazione di Mola di Bari, cittadina non lontana dal capoluogo pugliese, dove intorno alle 5:50 di stamane è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 42 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. La vittima è stata trovata esanime sui binari. Non si conoscono ancora le reali cause che hanno portato al decesso del giovane. L'ipotesi più battuta dagli inquirenti, visto anche il contesto del ritrovamento del corpo, è che il ragazzo si sia suicidato. I motivi del folle gesto, sempre se di suicidio dovesse trattarsi, rimangono al momento ignoti.

Due ore di rilievi e circolazione interrotta

La situazione di emergenza ha provocato alcuni disagi, soprattutto ai pendolari che questa mattina dovevano recarsi nel capoluogo di regione. Fino alle 7:20 la tratta in questione è stata chiusa alla circolazione ferroviaria, Trenitalia ha comunque attivato immediatamente dei bus sostitutivi, che hanno permesso alle persone di raggiungere tranquillamente la loro destinazione. La linea in questione è stata riaperta a velocità ridotta dopo il termine dei rilievi.

Purtroppo, a causa di questa situazione, del tutto imprevista, alcuni treni regionali sono stati addirittura soppressi, e ci sono stati ritardi significativi, anche di un'ora abbondante. La direzione ferroviaria ha fatto veramente di tutto per poter limitare i disagi dei passeggeri. Ferrovie dello Stato, in una nota, ha spiegato di aver completamente riprogrammato il servizio ferroviario, almeno per la giornata odierna.

Indagini in corso

Attualmente le autorità competenti hanno avviato le indagini su quanto successo.

Sul posto, subito dopo il ritrovamento del corpo, si è recata la Polfer. Non è sicuramente la prima volta che accade un fatto del genere sulla tratta ferroviaria in questione, nel corso degli anni diverse persone, anche giovani, hanno compiuto l'insano gesto di gettarsi sotto un treno in transito. Stamattina sembrava una giornata normale come tutte le altre, ma poco prima delle sei è scattato l'allarme. Nessuno immaginava che un uomo, di primo mattino, decidesse di morire in questa maniera. Non si conosce l'orario preciso in cui è avvenuto l'episodio.

Sicuramente questi particolari saranno chiariti nel corso delle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, e tutti i cittadini sono rimasti davvero senza parole. Al momento si sa soltanto che l'uomo deceduto era di origini baresi, non si sa inoltre se vivesse a Mola di Bari o in un'altra località.