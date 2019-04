Una vera e propria tragedia, che ha come oggetto purtroppo ancora una volta la morte di una persona. Il drammatico episodio questa volta si è consumato in provincia di Teramo, precisamente nel piccolo comune di Colonnella, dove Antonio De Laurentiis, settantunenne, ex poliziotto in pensione, è deceduto dopo essere caduto accidentalmente dal balcone dell'abitazione di sua figlia mentre era intento nel pulirle. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, nella mattinata di venerdì 26 aprile, intorno alle 08.30, è precipitato improvvisamente da un'altezza superiore ai quattro metri, andando a sbattere violentemente la testa sull'asfalto. Una delle sue due figlie avrebbe dovuto sposarsi poche ore dopo e doveva essere accompagnata dal suo papà, che invece adesso non c'è più.

Tragedia a Teramo: avrebbe dovuto accompagnare la figlia a sposarsi, poche ore prima cade dal balcone e muore

Inevitabilmente le nozze sono state annullate e, secondo quanto si apprenda dal quotidiano in questione, l'uomo è stato trovato al suolo proprio da sua figlia, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Il settantunenne, come già accennato, stava pulendo le finestre dell'abitazione proprio in vista del matrimonio della donna. Antonio voleva che tutto fosse perfetto all'interno della casa, ma purtroppo tutto ciò gli si è ritorto contro in maniera fatale.

Nel momento in cui l'uomo è stato soccorso da parte dei medici a bordo di un'ambulanza, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. L'uomo ha lottato tra la vita e la morte all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo, ma purtroppo per lui alla fine non c'è stato proprio nulla da fare. I soccorsi sono stati tempestivi, ma il suo trasporto all'ospedale è avvenuto in ambulanza perché gli elicotteri del pronto soccorso di Pescara e L'Aquila erano in quel momento occupati.

Episodio analogo poche ore dopo: la signora ha riportato gravi ferite

Nonostante quei gravissimi traumi in testa, quindi, non si è potuto velocizzare il soccorso attraverso l'utilizzo di un mezzo diverso dall'ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine che adesso sono a lavoro per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni effettuate, pare che il settantunenne sia salito su di una scala, perdendo poco dopo l'equilibrio e cadendo inevitabilmente nel vuoto.

Poche ore dopo, sempre in provincia di Teramo, una vicenda molto simile è avvenuta a Villa Pavone, dove una donna di circa settanta anni è caduta dal balcone della proprio abitazione riportando delle gravi lesioni agli arti.