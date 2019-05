Silvio Berlusconi, ex Premier e leader di Forza Italia, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano intorno alle 10 di questa mattina in seguito ad una colica renale. Il politico è stato portato in ambulanza dalla sua residenza di Arcore direttamente al nosocomio milanese dove è stato accolto dal professore Roberto Zangrillo, suo medico personale da anni. Per questioni riguardanti la privacy l'ospedale non ha potuto rilasciare nessun bollettino medico attestante le condizioni di salute del quasi 83enne politico italiano. Da ambienti di partito, tuttavia, fanno sapere che il leader ha avuto una non preoccupante seppur dolorosa colica renale acuta.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato trasferito nella suite che di solito occupa nell'ospedale milanese e sono iniziati gli esami di routine per accertare le sue condizioni di salute.

Negli ultimi anni Berlusconi ha subito vari ricoveri ospedalieri, tra cui il più preoccupante nel 2016 a causa di una complicazione cardiaca a seguito di un viaggio negli Stati Uniti. In tale circostanza ricoverato a Cleveland in una delle migliori unità coronariche del mondo. Recentemente ha, inoltre, subito un intervento chirurgico non urgente che l'aveva costretto al ricovero per qualche giorno.

Ad oggi ciò che preoccupa non sono solo le condizioni di salute dell'ex premier, ma anche il proseguimento della campagna elettorale.

Nella giornata di oggi alle ore 14, Silvio Berlusconi, infatti, avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa in Brianza per presentare i nuovi candidati del partito per le prossime elezioni europee.

La campagna elettorale dell'ex premier

Ricordiamo che il leader di centro destra si è candidato alle elezioni europee e la sua agenda è fitta di impegni per le settimane che ci separano dal 26 maggio.

Intanto l'entourage del politico fa sapere, riguardo all'impegno pomeridiano di oggi, che "appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto".

L'imprevisto che ha colto l'imprenditore ed ex Presidente del Consiglio sembra, quindi, non essere particolarmente grave o limitante per la sua salute, ma potrebbe compromettere quantomeno alcuni impegni già presi per la campagna elettorale.

Negli anni Berlusconi ha sempre stupito tutti per i suoi tempi di ripresa dopo i problemi di salute che talvolta lo hanno colto, quindi anche in questo caso si confida in una netta e veloce ripresa.