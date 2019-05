Avevano appena ventisette e ventiquattro anni, eppure, il destino ha deciso di prendersi gioco di loro e di stroncare la loro vita così precocemente. Questo è quanto accaduto in provincia di Bari, precisamente nel comune di Altamura, dove a causa di un incidente stradale, Marco Massaro e Mara Notario sono deceduti provocando un grandissimo dolore tra i loro famigliari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, nell'incidente verificatosi sabato 4 maggio sulla strada provinciale 18 Altamura-Cassano, a bordo dell'automobile guidata dal ventisettenne, quest'ultimo ha purtroppo perso la vita sul colpo, mentre la ragazza era stata trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale di Bari. Sfortunatamente, però, dopo tre giorni di agonia in ospedale anche lei non è riuscita a sopravvivere.

Coppia finisce fuoristrada in auto: Mara muore a 24 anni, tre giorni dopo il fidanzato - Il Mattino

Tragico incidente in provincia di Bari: il ragazzo muore sul colpo mentre la fidanzata si spegne dopo giorni di agonia

I due erano a bordo di una Lancia Y quando per cause che ancora non sono state accertate sono finiti fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. Quel che si sa è che durante quella serata la pioggia cadeva a dirotto e che quindi le condizioni meteo potrebbero essere state la principale causa del tragico sinistro. A seguito dell'impatto, comunque, le indagini da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute sul luogo sono ancora in corso.

Pubblicità

Nel momento in cui il personale del pronto soccorso è giunto sul posto, purtroppo, non si è potuto fare nulla se non constatare la morte del giovane Marco. Contemporaneamente, però, la fidanzata è stata trasportata urgentemente presso l'ospedale di Bari, dove ha trascorso i suoi ultimi tre giorni di vita prima di spegnere definitivamente le speranze dei suoi famigliari, che si auguravano di vederla riprendersi.

La celebrazione dei funerali della coppia e il messaggio di vicinanza da parte del Comune di Altamura

Sono stati i medici dell'ospedale a diffondere la notizia: purtroppo Mara Notario si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì 8 maggio.

Le ferite riportate a seguito dell'incidente si sono rivelate troppo gravi. A seguito della notizia della morte di entrambi i ragazzi, sono stati tantissimi i messaggi apparsi sui social network da parte di amici che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Dopo i funerali celebrati nella giornata di martedì 7 maggio per il ventisettenne Marco, nella giornata di venerdì 10 maggio si celebreranno anche quelli di Mara. "Alle famiglie giunga il conforto dell'intera comunità": sono queste le parole espresse in un messaggio di cordoglio da parte del Comune di Altamura.