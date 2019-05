L'ennesima tragedia riguardante il decesso di una giovane persona, purtroppo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Trecase. La vittima è una donna di appena quarantasei anni, Angela Manfredonia, residente nel paese di Sarno, nel salernitano, che si è improvvisamente accasciata al suolo nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Mentre stava ballando assieme agli altri presenti, infatti, si è sentita male e sono stati resi inutili i soccorsi perché una volta giunta all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia, la donna era già priva di vita.

Matrimonio si trasforma in tragedia in provincia di Napoli, Angela si accascia e muore mentre balla - Internapoli

Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, non sono serviti a nulla i tentativi da parte dei medici di rianimarla. Quello che doveva essere un giorno di festa, dunque, si è trasformato velocemente in una tragedia.

Tragedia a Napoli: si sente male, si accascia al suolo e muore durante la festa di un matrimonio

Con tutta probabilità, la donna è stata colpita da un malore improvviso ed è stato ciò a farla accasciare al suolo. Nel momento in cui tutti i presenti hanno deciso di allertare il pronto soccorso, sul posto sono intervenuti i medici che hanno subito trasportato la donna presso il nosocomio senza però riuscire a salvarla perché durante il tragitto il suo cuore ha smesso definitivamente di battere.

Pubblicità

Ovviamente sono rimasti sconvolti tutti gli invitati al matrimonio, e in particolare la famiglia della vittima, che adesso vuole vederci chiaro sulla terribile vicenda. I suoi cari, infatti, hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Torre Annunziata. Quest'ultimi hanno subito deciso di avviare un'indagine nel tentativo di chiarire la dinamica dell'improvvisa morte della quarantaseienne.

I funerali della vittima si sono celebrati nella giornata di martedì 7 maggio

Nelle prossime ore, infatti, anche se non è stata ancora sequestrata la salma, potrebbe essere disposto l'esame autoptico sul cadavere della vittima per giungere ad una conclusione della vicenda e capire bene quelle che sono le cause del decesso, che non sono ancora state rese note.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma tra le possibilità più probabili c'è l'eventuale ingerimento di un alimento contaminato nel corso del matrimonio o anche il decesso per cause del tutto naturali. Un decesso improvviso che ha posto fine alla vita di una giovane persona e che potrebbe risolversi nei prossimi giorni una volta che sarà effettuata l'autopsia sul suo corpo. La celebrazione dei funerali della quarantaseienne Angela Manfredonia è avvenuta nella giornata di martedì 7 maggio presso il Duomo di Episcopio.