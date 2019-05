Un episodio a dir poco misterioso e ancora tutto da chiarire si è verificato nella tarda serata di ieri a Brindisi, in via Bastioni Carlo V, proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di nazionalità albanese si è rifugiato a bordo di un bus del servizio di trasporto pubblico. L'uomo mostrava vistose ferite alle braccia, l'allarme è stato dato da una donna di Brindisi che si trovava sul luogo del fatto di cronaca.

Brindisi, uomo ferito si nasconde su un autobus: intervengono i Carabinieri

La stessa ha riferito ai Carabinieri del Nucleo Provinciale di aver visto alcuni soggetti che, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, inseguivano il malcapitato albanese. I militari si sono messi subito sulle sue tracce.

Uomo rintracciato

Dalla stazione dei Carabinieri è quindi immediatamente partita una chiamata alla centrale della Stp (Società Trasporti Pubblici), l'azienda che a Brindisi gestisce il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

L'azienda ha immediatamente contattato l'autista, per sapere dove si trovasse il bus e informare così i militari del tragitto che il mezzo stava effettuando. In brevissimo tempo quindi gli agenti, con un'unità dell'Aliquota operativa, hanno raggiunto il bus, trovando l'albanese fortemente provato e pieno di sangue. A questo punto il soggetto, di cui comunque non sono state fornite le generalità, è stato portato negli uffici della caserma per essere interrogato.

L'uomo non ha saputo esprimersi correttamente in italiano, almeno questo si legge nella nota dell'Arma, per cui gli inquirenti non hanno potuto ricostruire esattamente l'accaduto. Non si sa per quale motivo la vittima sia stata inseguita, probabilmente questi particolari saranno chiariti con l'avanzare delle indagini. L'unica ricostruzione che gli agenti hanno in mano è quella della donna, a quanto pare l'unica testimone che ha visto qualcosa.

Al vaglio la posizione del soggetto

Chi indaga vuole vederci assolutamente chiaro su questa misteriosa e intricata vicenda.

La posizione dell'uomo albanese è ora al vaglio dei militari. Bisogna capire in effetti che cosa ci faccia sul territorio nazionale la persona in questione, e se sia stata coinvolta magari in episodi delittuosi o fatti di sangue vari, elementi che potrebbero tornare utili ai militari. Al momento non sono moltissime le informazioni che si hanno su di lui, ma sicuramente una volta che il puzzle sarà ricomposto, molto probabilmente si conoscerà anche il motivo per cui l'uomo è stato aggredito.

Una serata quindi a dir poco movimentata quella brindisina, anche perché poche ore prima del fatto in questione, in città si è verificata una spaventosa rapina in un market del quartiere Sant'Elia.