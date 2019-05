Il grande Diego Armando Maradona potrebbe avere un figlio segreto di 17 anni che ora chiede il test del DNA per trovare la sua vera identità. Questo, almeno, è ciò che pretende un ragazzo argentino quasi maggiorenne di nome Santiago Lara, che avrebbe deciso di andare a fondo sulle proprie origini.

Il figlio segreto di Maradona prova a farsi riconoscere attraverso il DNA

Questa la strategia del ragazzo argentino di 17 anni che presume di essere figlio del grande campione ex Napoli. Un test del DNA come unica soluzione al dilemma genetico che lo affligge da una vita intera. Santiago Lara, questo il suo nome di battesimo, lo ha chiesto durante la trasmissione Live - Non è la D'Urso. Dopo la sua intervista, in molti si sono lasciati commuovere dalla toccante storia del ragazzo.

Diego Armando Maradona Napoli figlio

Secondo gli esperti, Santiago Lara potrebbe essere il nono figlio di Maradona. C'è da dire che i figli "ufficiali" di Maradona sono, però, solo cinque anche se, di tanto in tanto, qualcuno prova ad avanzare richieste. Il metodo appare sempre lo stesso: ipotizzare alberi genealogici che vantano presunti legami di sangue con il calciatore argentino. Questo potrebbe essere l'ennesimo caso? La storia del ragazzo è strappalacrime.

La storia di Santiago Lara, presunto figlio del 'Pibe de Oro'

All'età di soli 3 anni Santiago Lara avrebbe perso la madre.

La quale, una settimana prima di spirare, avrebbe chiamato marito (il padre adottivo) e avvocati "confessando" la verità sul bambino. Lui avrebbe vissuto ignaro di tutto fino a 13 anni quando avrebbe visto la sua foto su un giornale e un titolo a caratteri cubitali: "Il figlio di Diego Armando Maradona".

Pare che, allora, il ragazzo sia immediatamente corso dalla nonna e che lei stessa, insieme al padre adottivo, avrebbe subito consultato gli avvocati.

Un susseguirsi di verbi al condizionale. Dal momento che, nonostante la toccante vicenda dal punto di vista emotivo, essa comunque non risulta chiara. Poi, qualche anno di silenzio fino ad oggi. "É giunto il momento di riprendere in mano la questione" - ha dichiarato Santiago Lara alla presentatrice italiana.

La replica del vero figlio di Maradona, Diego Armando Maradona Jr.

Con un aplomb invidiabile, uno dei veri figli del "pibe de oro", Diego Armando Maradona Jr, prova adesso a chiarire la questione.

Le sue parole mature e sicure danno prova della caratura morale di Diego Jr. L'uomo ha, infatti, dichiarato: "A prescindere dal fatto che sia o no mio fratello, la sua è una storia umana commovente per tutti."

Nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque, il vero figlio napoletano del campione partenopeo è stato intervistato da Barbara D'Urso. Nell'intervista sulle dichiarazioni di Santiago Lara, Diego jr ha aggiunto: "Gli auguro di trovare la sua identità", riferendosi al presunto fratello argentino.

Un distacco chiaro e inequivocabile, proprio di chi chi abbia sentito molte storie simili a quelle di Santiago, poi finite nel dimenticatoio. Diego Jr, tra l'altro, attende un figlio da sua moglie ed è molto probabile che non abbia tempo né voglia di stare ad ascoltare le parole dell'ennesimo ragazzo che presume di essere figlio di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.