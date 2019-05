Mosca, aereo si incendia durante atterraggio di emergenza: morte 41 persone

Un nuovo incidente aereo si è verificato all'aeroporto Sheremetzevo di Mosca. La vicenda è accaduta domenica 5 maggio. Il mezzo della compagnia Aeroflot era diretto dalla capitale della Russia a Murmansk e all'interno c'erano ben 78 persone. L'esplosione è avvenuta durante la fase di atterraggio, anche se un problema era stato già riscontrato durante il volo. Purtroppo 41 persone sono morte e decine sono i feriti.

La tragedia all'aeroporto di Mosca

In base a quanto hanno riportato i media del posto, il centro di controllo dell'aereo ha iniziato a segnalare dei problemi circa mezz'ora dopo l'avvenuto decollo.

Il capitano aveva dunque preso la decisione di invertire la rotta e ritornare all'aeroporto di partenza. Il primo tentativo di atterraggio di emergenza non è andato a buon fine, mentre durante il secondo il mezzo sarebbe impattato per terra con la parte posteriore prendendo fuoco.

Alcune fonti riferiscono che un passeggero avrebbe notato del fuoco sulle ali dell'aereo e che l'atterraggio avrebbe poi solo peggiorato la situazione. La compagnia interessata ha dichiarato che il motore ha subito un incendio e che ben presto avranno luogo delle indagini per chiarire la vicenda.

Morti 41 passeggeri, anche bambini

I passeggeri sono stati costretti ad evacuare per mezzo degli scivoli, ma purtroppo in molti sono morti a causa dell'incendio ed altri intossicati dal fumo. I morti ammontano dunque a 41 persone, tra cui purtroppo ci sono anche alcuni bambini. L'aereo interessato alla tragedia è un Sukhoi Supetre jet 100. Settantatre passeggeri e cinque i membri dell'equipaggio.

Online sono stati resi noti alcuni video in cui si vede l'aereo in preda alla fiamme sulla parte posteriore.

Una grande scia di fumo si è venuta poi a creare mentre l'aereo si fermava sulla pista e continuava a bruciare incessantemente. Dal filmato si vedono anche alcune persone che corrono via per allontanarsi il più possibile. I vigili del fuoco sono subito intervenuti riuscendo a domare le fiamme. Purtroppo, tra le persone salve ci sono diverse persone ferite che attualmente si trovano in ospedale anche in condizioni gravi.

I dirigenti di Aerloft hanno precisato che l'evacuazione del mezzo è avvenuta in 50 secondi rispetto ai 90 previsti in questi casi.

Il pilota sarebbe stato l'ultimo ad uscire e avrebbe dato la precedenza a tutti gli altri passeggeri presenti. La compagnia ha intenzione di far volare in maniera gratuita fino a Mosca i parenti delle vittime e precisa che sono state messe in atto tutte le forze da parte dell'equipaggio per riuscire a salvare i passeggeri, anche se non sono riusciti a salvare la vita di tutti i presenti.