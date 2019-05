In una fattoria di Munson, in Pennsylvania, nell'agosto 2018, circa una dozzina di animali furono abusati fisicamente. Grazie alla segnalazione di un 16enne, per gli incresciosi fatti furono successivamente arrestati Terry Wallace, Marc Measnikoff e Matthew Brubaker. Dopo la denuncia del ragazzo, gli agenti trovarono dei filmati registrati, le prove delle violenze.

Tre uomini condannati

Gli agenti, come detto, successivamente ritrovarono all'interno della fattoria dei tre uomini alcuni video fatti in casa.

A distanza di qualche tempo, Matthew, 32enne e più giovane dei tre, ha rivelato alle forze dell'ordine di aver avuto rapporti con una cavalla, una capra, una mucca e anche con il suo cane per ben quattro anni consecutivi, almeno una volta al giorno. Marc, 34enne, ha invece confessato di aver abusato solo delle cavalle presenti all'interno della fattoria per più volte nel corso della settimana.

Sui tre sono ricaduti diversi capi di accusa, tutti relativi a rapporti con i loro animali. Tutta la vicenda, come detto, è emersa grazie a un 16enne che viveva proprio nel luogo in cui avvenivano tutte le violenze, il quale ha deciso di denunciare l'accaduto.

Secondo quanto raccontato dal ragazzo, gli indagati lo costringevano ad effettuare le riprese mentre avveniva l'abuso nei confronti degli animali.

William Shaw Jr., procuratore distrettuale di Clearfield, ha successivamente rivelato che gli agenti non hanno mai trovato delle prove sul fatto che il 16enne che ha denunciato la vicenda, fosse a sua volta vittima della volontà degli incriminati. Le indagini al riguardo comunque continueranno, per capire se anche il ragazzo sia stato succube di violenze sia mentali che fisiche.

Detto ciò, gli imputati sono stati recentemente (22 aprile 2019) condannati al carcere, con pene che vanno dai 20 ai 41 anni. Tra le accuse, rapporti con animali, corruzione di minore e crudeltà nei confronti dei quadrupedi.

Un fenomeno diffuso

Per Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, quella degli abusi nei confronti degli animali sta diventando una piaga sempre più frequente, anche in Europa. In Danimarca, per esempio, sono diversi i luoghi nei quali gli adulti pagano per avere rapporti con animali di vario genere.

Anche se tali gesti continuano a creare stupore, il governo danese ha più volte ribadito di non avere i mezzi per contrastare il fenomeno.