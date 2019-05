Un fatto di cronaca abbastanza singolare si è verificato presso l'aeroporto Karol Woytila di Bari, dove un passeggero sardo, partito da Pisa convinto di essere diretto a Cagliari, all'atterraggio del velivolo si è reso conto di essere salito sul volo sbagliato.

Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, con tanto di video girato da uno dei passeggeri a bordo del volo gestito dalla compagnia Ryanair, l'uomo, non appena si è resto conto di essere giunto nell'aeroporto sbagliato, ha davvero urlato di tutto agli operatori, affermando di non avere più soldi per poter prendere un altro aereo. Il personale ha quindi informato il viaggiatore che molto probabilmente all'imbarco aveva sbagliato il gate.

Puglia, passeggero si rende conto a Bari di aver sbagliato aereo: era diretto a Cagliari

Dal canto suo, in preda alla rabbia, l'uomo, di cui ovviamente non sono state fornite le generalità, ha controbattuto al personale di bordo, dicendo che avrebbero dovuto pensarci loro a controllare che lui fosse salito sul volo giusto.

Il video diventa virale

Come detto, qualcuno ha ripreso la scena con il proprio cellulare, pubblicando il video su Twitter, dove è diventato virale in brevissimo tempo. Tutti i media poi hanno ripreso la notizia. Una disavventura comunque di non poco conto per lo sfortunato passeggero, che era convintissimo di essere diretto nel capoluogo sardo.

A quanto pare, l'uomo aveva preso il volo per andare a trovare un suo amico a Cagliari con problemi di salute. Forse proprio per questo la rabbia del passeggero è stata tanta. Ovviamente il personale a bordo ha cercato in tutti i modi di placare l'ira del soggetto in questione, cercando comunque di farlo ragionare, ma a quanto pare l'uomo ha poi continuato a sfogare tutta la sua ira, insultando pesantemente le hostess e gli steward, che certamente non si aspettavano di dover assistere ad una scena del genere. L'uomo ha parlato sia in Italiano, sia in Sardo.

Atterrati. Si accorge che si trova a Bari e non a Cagliari. 😂😂 #Ryanair volo Pisa - Bari pic.twitter.com/yIHTk6GrUs — vee2.run (@RunVee2) 20 maggio 2019

Ryanair ha inviato una nota

Prontamente, una volta appreso quanto accaduto a Bari, la compagnia aerea irlandese ha subito diramato una nota in cui chiarisce la posizione dell'azienda. La stessa ha quindi raccomandato al personale in servizio nell'aeroporto toscano, e non solo, che quanto accaduto oggi non si ripeta mai più.

Ovviamente non si sa di chi sia stata precisamente la colpa, se del personale in servizio nel capoluogo di Provincia toscano oppure se si sia trattato di una distrazione del passeggero. Sarà sicuramente la stessa Ryanair a fare chiarezza sull'accaduto e a riconoscere le eventuali responsabilità. Certo non capita tutti i giorni che un passeggero sbagli gate e si ritrovi in una località sbagliata.