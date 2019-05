A Siena si è verificata una vicenda un po’ ambigua per le insegnanti e gli alunni di un plesso scolastico. Una giovane donna di 27 anni è stata denunciata per atti osceni: secondo quando rivelato alle forze dell’ordine, la persona coinvolta abita davanti a una scuola e da diverso tempo, ogni giorno, si lascia andare a effusioni molto intime con il suo compagno, senza però curarsi del fatto che tutto quanto è visibile da parte degli insegnanti e alunni presenti nell'istituto scolastico sito nelle vicinanze della sua abitazione.

Siana, ha rapporti davanti la finestra di una scuola: viene denunciata per atti osceni

A quanto pare, la situazione si protraeva da più di un mese, tanto da spingere i rappresentanti della scuola a rivolgersi alle forze dell'ordine per porre fine a una situazione ormai insopportabile e che creava l'imbarazzo durante il normale svolgimento delle lezioni.

Quanto avveniva in casa della giovane era visibile da allievi e insegnanti

In base a quanto raccontano alcuni testimoni che hanno assistito alla vicenda, la donna si sarebbe mostrata completamente senza vestiti davanti alla finestra di casa sua per diversi giorni.

Con lei era presente anche un uomo, probabilmente il suo compagno, con cui lei si intratteneva in atteggiamenti molto espliciti e inequivocabili per tutti coloro che per forza di cosa la osservavano dalla scuola. Tutti i presenti all'interno delle classi assistevano a queste scene durante le ore di lezione con molta difficoltà, motivo per cui è stato necessario effettuare una segnalazione alle autorità affinché prendessero dei provvedimenti.

La 27enne dichiara di non essersi accorta di abitare davanti ad una scuola

Le forze dell’ordine, una volta ricevuta la segnalazione da parte dell'istituto scolastico, hanno chiesto spiegazioni alla ragazza per il suo comportamento.

La giovane avrebbe rivelato di non essersi nemmeno accorta di abitare davanti ad una scuola, cosa molto strana. Le autorità non hanno infatti creduto alle sue dichiarazioni, poco esaustive e convincenti.

La 27enne ha poi aggiunto che in realtà non sarebbe avvenuto nulla di eccessivamente spinto con il suo compagno davanti alle finestre, ma che quest'ultimo le applicava quotidianamente una crema farmaceutica sul corpo e che dunque il suo atteggiamento sarebbe stato frainteso dalle insegnati e dagli alunni che li vedevano.

Le parole della donna non hanno retto di fronte alle forze dell'ordine che non le hanno creduto neanche di fronte a quest'ultima dichiarazione. Chi assisteva alle scene, che si sono ripresentate più volte nel corso di un mese, è infatti sicuro di quanto visto dalle finestre del plesso scolastico. Per gli atti da lei commessi dunque, è arrivata una denuncia.