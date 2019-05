Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 11:15 a Roma, precisamente alla stazione della metropolitana di Lepanto, sulla linea A. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, la vittima sarebbe una donna di origini africane, che ha un'età compresa tra 32 e 35 anni.

Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario oppure se sia trattato di un tragico incidente. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono giunti i soccorsi e le Forze dell'Ordine, che hanno proceduto ai rilievi del caso. La linea, nel tratto compreso tra la stazione Termini e Ottaviano, è stata completamente chiusa al traffico dei convogli. Secondo recenti informazioni fornite da Atac, la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale, è stato chiuso anche il tratto che va da San Giovanni a Battistini. L'azienda ha messo subito a disposizione dei bus sostitutivi.

Roma, donna travolta e uccisa dalla metro A a Lepanto: indagini in corso

Autista del convoglio sconvolto

Questa mattina a Roma sembrava un giorno come tutti gli altri, poi, all'improvviso il dramma. La donna finisce sui binari, un convoglio la prende in pieno: purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo, troppo gravi le ferite e i traumi che ha riportato durante il tremendo impatto con il convoglio. Quattro volanti della Polizia sono giunte subito alla stazione della metropolitana, insieme ai Vigili del Fuoco: loro compito sarà quello di estrarre la donna finita sotto al treno.

Il conducente del convoglio è rimasto sotto choc ed è stato medicato dal personale sanitario del 118. L'episodio si è verificato davanti a centinaia di persone. Lepanto è infatti una delle stazioni metro più trafficate della Capitale, in quanto si trova vicino al Vaticano, e proprio qui scendono i numerosi turisti che affollano piazza San Pietro e le zone circostanti.

Al vaglio le telecamere della stazione

Come detto, per adesso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Il tutto potrà essere chiarito grazie alla visione dei filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza della stazione in questione: solo allora si potrà avere un quadro più preciso di quanto successo. Molto probabilmente, già nelle prossime ore, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa spiacevole e triste vicenda. Purtroppo non è il primo episodio del genere che capita nel nostro Paese. La circolazione sulla linea A rimarrà interrotta fino a nuovo ordine, la situazione dovrebbe tornare alla normalità comunque entro breve, giusto il tempo necessario per svolgere i relativi accertamenti.

Sconcertate anche le tante persone presenti in stazione al momento del dramma.