Quella che arriva da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è una storia che fa davvero commuovere. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un uomo di 96 anni, le cui generalità però non sono state rese note, ieri pomeriggio ha telefonato ai carabinieri della locale stazione, dicendo che c'era una macchina parcheggiata vicino casa, e che non riusciva ad uscire.

Al telefono però i militari si sono accorti che a chiamare era una persona piuttosto anziana, per cui una pattuglia è stata inviata subito all'indirizzo indicato dall'anziano durante la chiamata. Una volta arrivati sul posto, il maresciallo e gli altri agenti, hanno notato che non c'era nessuna vettura parcheggiata lì vicino. L'anziano ha aperto e poi ha "confessato" il reale motivo della chiamata.

Si sentiva solo e voleva uscire

A questo punto gli agenti, dopo essersi assicurati che non c'era nessuna macchina parcheggiata, sono entrati in casa dell'anziano, a cui però non hanno detto nulla, in un primo momento, della vettura, in quanto hanno capito sin da subito che l'uomo voleva solo parlare.

Brindisi, anziano 96enne chiama i carabinieri perché si sentiva solo

Solo dopo poco i militari hanno detto all'uomo se volesse constatare di persona che non c'era nessuna auto parcheggiata fuori. Gli occhi del 96enne a quel punto si sono riempiti di luce, una gioia intensa traspariva dal suo sguardo. Lo stesso poi ha raccontato ai militari che non usciva da casa da diverso tempo, e che voleva andare a fare una passeggiata. I militari hanno quindi preso sottobraccio l'anziano e lo hanno accompagnato nella volante. Durante la passeggiata l'uomo ha raccontato ai militari tutta la sua vita, soprattutto di come alcuni parenti si prendano cura di lui, non lasciandolo mai solo.

L'anziano ha dei figli che purtroppo lavorano fuori regione e non possono essere sempre presenti, sua moglie è deceduta diverso tempo fa. Quando l'uomo ha chiamato, come riferisce anche la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, sembrava che stesse piangendo, e anche per questo gli agenti si sono recati a casa dell'anziano. C'era qualcosa che non tornava in effetti. Fortunatamente non si trattava di un dramma, ma di una persona che soffriva tantissimo un momento di solitudine.

I carabinieri hanno promesso che torneranno

Dopo aver terminato la passeggiata, i militari hanno accompagnato a casa il 96enne, a cui hanno promesso che torneranno presto per fargli compagnia, questo in modo da farlo sentire meno solo. La vicenda in questione è diventata immediatamente virale sui social. Non capita infatti tutti i giorni che un anziano chiami i carabinieri per poter avere compagnia. Voleva solo essere ascoltato l'anziano, nulla di più.