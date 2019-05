Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio proprio di fronte l'Università La Sapienza, a Roma, dove una ragazza, che, secondo le prime indiscrezioni avrebbe tra i 20 e i 30 anni, è stata investita da un tram del servizio pubblico urbano. Al momento non sono del tutto chiare le circostanze che hanno portato la giovane a finire sotto al mezzo.

Il tutto si è verificato poco dopo le 17:30. Attoniti ovviamente i presenti, che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima. Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che con un carro di sollevamento sono riusciti ad estrarre la ragazza da sotto le rotaie. La stessa è rimasta ferita in maniera seria ma non correrebbe nessun pericolo di vita, almeno così riportano i principali media locali e nazionali.

Roma, ragazza investita da un tram davanti alla Sapienza

Tanta paura

Per la giovane ovviamente la paura è stata davvero tanta, ma anche per chi si è trovato ad assistere alla scena. Fortunatamente il tempestivo intervento dei soccorsi ha impedito che potessero esserci ulteriori e drammatiche conseguenze. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recate anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Adesso, obiettivo degli investigatori, è capire che cosa sia successo su quei binari.

La giovane investita si trova adesso al Policlinico Umberto I e i medici la tengono in costante osservazione. Come detto non si teme per la sua vita. Il violento urto con il mezzo pubblico gli avrebbe provocato diversi traumi, così riporta la testata giornalistica on-line, Fan Page. Tre sono state le squadre dei pompieri che sono intervenute per mettere in salvo la giovane. Quello che sembrava un tranquillo pomeriggio nella Capitale, si è trasformato improvvisamente in dramma.

Linee 3 e 19 interrotte per diverso tempo

Subito dopo l'incidente le linee 3 e 19, che attraversano la zona, sono state completamente fermate, questo in modo da consentire agli agenti di svolgere al meglio tutti i rilievi, che potrebbero fornire risposte precise su quanto successo. L'Atac, l'azienda municipalizzata che nel territorio della Capitale gestisce il trasporto pubblico urbano, ha puntualmente avvisato i viaggiatori dell'incidente, informando sui suoi canali social che le su dette linee erano temporaneamente ferme per un sinistro.

Dopo poco comunque la situazione è tornata alla normalità. Certo non è il primo episodio del genere che accade e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci potranno essere ulteriori aggiornamenti sul sinistro avvenuto nei pressi della Sapienza.