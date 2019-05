Si è sfiorata la tragedia ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:00 a Roma, dove all'improvviso un appartamento, situato al terzo piano di una palazzina in via Niso, è andato completamente a fuoco. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

A quanto sembra all'interno dell'abitazione c'era un giovane, il quale è riuscito a mettersi in salvo sul cornicione della palazzina. Tanta l'apprensione per chi ha assistito alla scena. I soccorsi sono arrivati immediatamente, in primis i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in salvo il giovane. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi del caso, con volanti giunte dai commissariati Colombo e San Giovanni.

Roma, si incendia un appartamento in via Niso: ragazzo si mette in salvo su cornicione

Non ci sono feriti

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che il ragazzo si trovasse da solo all'interno dell'abitazione. Il rogo non ha comunque provocato feriti o intossicati. Il giovane che, come detto, aveva trovato rifugio sul cornicione, è stato trasportato in ospedale per le relative cure mediche. Per lui la paura deve essere stata davvero tanta, le sue generalità, per motivi di privacy, non sono state ovviamente rese note.

Tutto sarebbe successo comunque in pochi, concitati istanti. La immagini riprese da Roma Pulita, condivise su alcuni media, non lasciano spazio a dubbi e fanno capire la gravità della situazione. Un video mostra la grossa lingua di fuoco che fuoriesce da una finestra e distrugge addirittura il condizionatore che si trova al piano di sopra. Poteva essere sicuramente una tragedia se i soccorsi non fossero stati chiamati nell'immediato. Sono state ben tre le squadre di pompieri che, dopo diverso tempo, sono riuscite ad avere la meglio sulle fiamme.

Un zona periferica della Capitale

La zona del rogo si trova nel quartiere denominato Appio, nella zona dei Colli Albani, periferia sud della Capitale. Sicuramente, nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto ieri pomeriggio in via Niso. Le fiamme hanno danneggiato in maniera seria parte del prospetto dell'edificio, annerendolo in più punti. Non si conoscono ovviamente le condizioni in cui si trova l'appartamento, alcuni infissi sono andati distrutti, come ad esempio una finestra, che si trova sempre sullo stesso piano.

Purtroppo, non è certamente il primo episodio del genere che capita e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Spesso si sentono notizie relative ad incendi di edifici, oppure di mezzi di trasporto. Tali situazioni spesso si risolvono con un lieto fine, ma è capitato diverse volte che tali incendi, purtroppo, a volte provocassero anche vittime. Fortunatamente, non è stato questo il caso.