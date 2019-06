Un episodio piuttosto singolare è accaduto questa mattina a San Pietro Vernotico, nel brindisino, dove il vano motore di un'automobile è andato completamente a fuoco. Fin qui nulla di strano, infatti se non ci fossero le tantissime testimonianze della gente del posto e le dichiarazioni della Polizia Locale si stenterebbe a credere a questa storia: l'auto, una vecchia Ford Ka che era parcheggiata nei pressi di un noto bar della cittadina pugliese in via Brindisi, improvvisamente si è messa in moto da sola, ha percorso un breve tratto di strada salendo sul marciapiede, e poi il motore ha preso fuoco.

Incredula la gente che si trovava sull'arteria stradale in questione. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme aiutandosi con una di quelle gomme che si usano per annaffiare i giardini. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale di Brindisi che hanno provveduto a terminare le operazioni e a mettere in sicurezza l'area.

Strada bloccata per diverso tempo

Via Brindisi è una strada che ha un unico senso di marcia, per cui l'episodio in questione ha causato il blocco temporaneo di tutta l'arteria stradale, che percorre in direzione Nord-Sud gran parte della cittadina.

La vettura era infatti quasi al centro della strada, come si può ben vedere dalle immagini diffuse dai media locali. Al momento non sono ben note le cause che hanno portato la macchina ad accendersi da sola: probabilmente, secondo le prime ipotesi c'è stato un malfunzionamento dell'impianto elettrico, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report. Tutto è accaduto nel giro di pochissimo tempo, questione di meno di un minuto.

L'auto è finita quasi contro la facciata di un'abitazione, che fortunatamente non ha subito danni. Inizialmente anche i passanti hanno dato una mano per spegnere l'incendio, utilizzando anche degli estintori, ma poi ci hanno pensato i Vigili Urbani ad usare una manichetta a getto continuo messa a disposizione da alcuni cittadini che abitano lì vicino. Tantissimo lo stupore anche di costoro.

Il proprietario era nel bar accanto

A quanto pare il proprietario del veicolo si era recato ad un bar della zona, che si trovava proprio accanto alla macchina appena parcheggiata.

Sulla via in questione infatti insistono la maggior parte delle attività commerciali sanpietrane, e questa mattina, come sempre tra l'altro, c'era molta gente in strada. Nessuno si aspettava che oggi si potesse verificare un episodio del genere nella cittadina brindisina, il quale, se da una parte può anche far sorridere i più, ha causato anche dei disagi nel centro abitato, rischiando di provocare seri danni, che fortunatamente non ci sono stati.